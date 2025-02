Mines au Maghreb: des avancées signalées pour un gisement de fer

Illustration d'une mine à ciel ouvert (Photo: Gérald Dallaire)

Le développement du gisement de fer de Gara Djebilet constitue une étape cruciale pour l’industrie minière algérienne. L’unité de traitement primaire, en cours de construction dans la région de Tindouf, montre des avancées significatives avec un taux de réalisation de 20%. Cette infrastructure stratégique représente un investissement majeur pour l’avenir économique du pays.

Le projet entre dans sa phase concrète avec l’acheminement des premiers équipements au port d’Oran. En parallèle, l’infrastructure énergétique progresse notablement, les travaux d’électrification de la liaison de 25 kilomètres entre le site et le village de Gara Djebilet étant réalisés à 45%. Le développement des installations suit un calendrier précis, témoignant d’une gestion rigoureuse du projet.

Les infrastructures, clé de la réussite

L’Afrique dispose d’immenses ressources naturelles qui attirent de plus en plus l’attention internationale. De nombreux pays du continent ont décidé de prendre en main l’exploitation de ces richesses, ouvrant la voie à un développement économique et social prometteur. L’Algérie, avec ses importantes réserves d’hydrocarbures, s’est positionnée comme un partenaire stratégique majeur, particulièrement pour l’approvisionnement en gaz de l’Europe du Sud.

La question de l’approvisionnement en eau est traitée avec la même priorité que les autres aspects du projet. Un réseau de canalisations de 44 kilomètres est en cours d’installation, avec 30% des travaux déjà réalisés, garantissant l’alimentation de l’usine et des installations pour le personnel.

La production, objectif principal

Les opérations extractives démontrent déjà des résultats encourageants, avec une accumulation de plus de 425 000 tonnes de minerai de fer, issues de 22 campagnes de forage successives. Ce stock important attend désormais la finalisation de l’unité de traitement, dont la mise en service est prévue dans un avenir proche, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère dans l’exploitation minière algérienne.