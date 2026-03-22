CAN 1976 : la Guinée met fin aux rumeurs sur une revendication du titre face au Maroc

La Fédération Guinéenne de Football (FGF) a déclaré dimanche 22 mars 2026 qu’elle n’a engagé aucune procédure visant à remettre en cause le titre de champion d’Afrique 1976 attribué au Maroc. Cette mise au point intervient sur fond de controverse autour de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, récemment attribuée au Maroc après un retournement de décision de la Confédération Africaine de Football (CAF) dans la finale contre le Sénégal.

Des rumeurs amplifiées sur les réseaux

La décision de la CAF d’annuler la victoire du Sénégal en finale de la CAN 2025 pour l’attribuer au Maroc, en application des règlements internes après un départ temporaire du terrain par l’équipe sénégalaise, a suscité de vives critiques et de nombreuses réactions sur les réseaux et dans certains médias.

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Ces derniers jours, des posts circulant surtout sur les réseaux sociaux ont laissé entendre que la Guinée aurait cherché à revoir l’issue du match Guinée – Maroc, disputé à Addis‑Abeba le 14 mars 1976, en invoquant des irrégularités dans le déroulement de cette rencontre décisive de la Coupe d’Afrique des Nations 1976.

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Dans un communiqué rendu public dimanche, la FGF a qualifié ces informations de “inexactes” et dénuées de “toute base officielle”, précisant qu’aucune procédure n’a été engagée ni auprès du TAS, ni auprès de la CAF. L’instance guinéenne a demandé aux médias et à tous les acteurs concernés de s’appuyer sur des informations vérifiées et d’éviter des interprétations susceptibles de “maintenir la confusion” autour de faits historiques.

Retour sur les faits du tournoi et du match

La Coupe d’Afrique des Nations 1976 s’est déroulée en Éthiopie du 29 février au 14 mars 1976, réunissant huit sélections nationales dans un format où un groupe final à quatre équipes déterminait le vainqueur.

Le match entre la Guinée et le Maroc, considéré comme décisif pour l’attribution du titre, s’est achevé sur un score de 1‑1. Ce résultat a permis au Maroc de terminer en tête du classement final du groupe, devant la Guinée, et d’être ainsi couronné champion d’Afrique, tandis que la Guinée se classait deuxième.

Selon des archives du match, la Guinée avait ouvert le score avant une égalisation marocaine tardive, et aucune source officielle ne mentionne d’interruption majeure ou de retrait volontaire du terrain par l’une ou l’autre équipe ce jour‑là.

Clarification de la FGF et perspectives

Dans sa communication, la FGF mentionne uniquement que les rumeurs récentes ne sont pas fondées sur des éléments officiels et insiste sur le respect des faits historiques et des règlements sportifs.

Aucune démarche devant une instance sportive internationale n’a été annoncée par l’instance guinéenne. Aucune échéance officielle n’est prévue concernant ces faits, les résultats de la CAN 1976 restant confirmés par la CAF et aucune procédure n’étant en cours.