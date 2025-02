Maghreb: record historique pour le secteur touristique début 2025

Photo : DR

Le Maroc confirme son statut de destination touristique de plus en plus prisée, avec une année 2024 qui a marqué une étape significative pour le secteur. Les chiffres récents montrent que cette tendance se poursuit en 2025, avec un début d’année exceptionnel qui dépasse toutes les attentes.

Selon les données publiées par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, le pays a enregistré un nombre record de 1,2 million de visiteurs au cours du seul mois de janvier 2025. Cette performance représente une augmentation de 27 % par rapport à la même période en 2024, franchissant pour la première fois le seuil symbolique du million de touristes en un mois. Une telle progression illustre l’attractivité croissante du Maroc sur la scène internationale, soutenue par des efforts stratégiques visant à renforcer son image et à diversifier son offre.

La ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, a salué cette avancée, soulignant que ce record consolide le Maroc en tant que destination quatre saisons. Elle a rappelé que cette dynamique s’inscrit dans la feuille de route du secteur, qui place l’expérience du voyageur au centre de ses priorités. Grâce à une approche axée sur l’authenticité et la découverte des différentes régions du pays, le Maroc parvient à séduire un public varié tout au long de l’année.

Les initiatives mises en œuvre ces dernières années, telles que l’amélioration des infrastructures, la promotion des richesses culturelles et naturelles, ainsi que la diversification des activités proposées, ont joué un rôle clé dans cette réussite. Ces efforts ont permis au Royaume de se positionner comme une destination compétitive et attractive, capable de répondre aux attentes des voyageurs internationaux.

Avec un tel démarrage en 2025, le Maroc renforce sa place sur l’échiquier touristique mondial. Les perspectives pour le reste de l’année semblent prometteuses, témoignant de l’efficacité des stratégies déployées et de la capacité du pays à s’adapter aux évolutions du marché. Cette performance confirme également que le tourisme reste un pilier essentiel de l’économie marocaine, contribuant à son développement et à son rayonnement à l’échelle internationale.