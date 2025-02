La France franchit une étape cruciale avec la connexion de Flamanville 3 EPR au réseau électrique national. Ce réacteur, le plus puissant du pays, marque un tournant dans la transition énergétique française malgré un retard de douze ans. Cette avancée renforce la capacité du pays à répondre à la demande croissante d’électricité tout en réduisant son empreinte carbone.

La centrale de Flamanville, située dans la Manche, compte désormais trois réacteurs. Les deux premiers, d’une capacité de 1300 MWe chacun, assurent depuis des années une production stable. Le nouveau réacteur EPR, avec ses 1600 MW, représente l’avant-garde de la technologie nucléaire, intégrant des normes de sécurité renforcées.

Un parcours semé d’embûches

Le projet, lancé en décembre 2007, a connu de nombreux obstacles techniques. Après l’installation du dôme en 2013 et du réacteur en 2014, le combustible n’a été chargé que le 8 mai 2024. L’Autorité de sûreté nucléaire a validé les opérations en septembre 2024, permettant la première divergence marquant ainsi une première étape notoire.

Actuellement, le réacteur fonctionne à 25% de sa capacité, produisant environ 100 MW. Cette phase de test, prévue jusqu’à l’été 2025, vise à garantir son fonctionnement optimal. Les coûts du projet ont considérablement augmenté, passant de 3,3 à 13,2 milliards d’euros, suscitant énormément d’invectives au sein de la société civile et politique.

Perspectives et enjeux futurs

Une fois pleinement opérationnel, Flamanville 3 pourra alimenter plus de deux millions de foyers français. Malgré cette avancée majeure dans l’autonomie énergétique nationale, EDF souligne que des défis techniques persistent, rappelant l’importance d’équilibrer innovation et sécurité dans le développement des infrastructures énergétiques. Une position qui semble avoir été largement étudiée, débattue et critiquée, de par de nombreux représentants d’une politique verte et écologique.