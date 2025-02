Pour contrer la Chine, Trump emploie les grands moyens

Donald Trump ( Photo : AP)

Donald Trump a repris les rênes de la Maison-Blanche depuis quelques semaines et imprime déjà sa marque sur la politique américaine. Affirmant sa volonté de redonner aux États-Unis une place dominante sur l’échiquier mondial, il enchaîne les décisions stratégiques. Parmi celles-ci, la mise en place d’un vaste plan énergétique destiné à soutenir les géants de la technologie et à renforcer la compétitivité du pays face à la Chine.

Dans cette optique, le président américain a signé un décret instaurant un « Conseil national pour la domination énergétique ». Cette nouvelle entité aura pour mission de coordonner la politique énergétique et de simplifier les procédures administratives relatives à l’octroi de permis, à la production et à la distribution des ressources énergétiques. L’objectif affiché est clair : augmenter considérablement la production d’électricité pour répondre aux besoins croissants des centres de données et des infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle (IA).

Ce virage énergétique intervient alors que les États-Unis sont engagés dans une compétition intense avec la Chine dans le domaine de l’IA. Pour Donald Trump, la clé de cette rivalité réside dans l’accès à une énergie abondante et à moindre coût. Selon le ministre de l’Intérieur Doug Burgum, la capacité à produire davantage d’électricité constitue un levier déterminant pour maintenir l’avance technologique américaine.

Les centres de données, essentiels au développement de l’IA générative, nécessitent une puissance énergétique toujours plus grande. « Ils ont besoin au moins du double de l’électricité que nous avons aujourd’hui », a souligné Donald Trump lors de la signature du décret. Cette ambition s’inscrit dans la continuité de sa politique énergétique, déjà marquée par la déclaration d’un « état d’urgence énergétique » visant à relancer massivement la production de pétrole et de gaz. Fidèle à son slogan « drill, baby, drill », il mise sur l’exploitation intensive des ressources fossiles pour soutenir l’économie nationale et limiter la dépendance aux importations.

Cette orientation contraste avec la position exprimée récemment par le président français Emmanuel Macron lors du sommet mondial sur l’IA à Paris. Celui-ci a insisté sur la disponibilité d’une énergie bas carbone en Europe et sur la nécessité d’optimiser les infrastructures existantes. En réponse, Donald Trump a préféré insister sur la nécessité pour les États-Unis de renforcer leur autonomie énergétique en exploitant au maximum leur potentiel de production.

Le secteur technologique, conscient des enjeux, a activement plaidé pour une politique énergétique plus ambitieuse. Face aux besoins exponentiels des entreprises du numérique, les grands acteurs du domaine ont multiplié les appels auprès de la nouvelle administration pour garantir un approvisionnement en énergie suffisant.

En renforçant son soutien à l’industrie énergétique, Donald Trump entend donner aux États-Unis un avantage stratégique face à la Chine. Cette initiative marque un tournant majeur dans la politique économique et technologique du pays, avec des implications à long terme pour l’ensemble des secteurs dépendant d’une énergie abondante et accessible.