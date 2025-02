Poutine : attentat contre son « confesseur » déjoué, l’Ukraine indexée

Vladimir Poutine (© POOL )

Depuis le déclenchement du conflit en Ukraine, plusieurs attaques ont visé des personnalités perçues comme proches du pouvoir russe. Dernièrement, un projet d’attentat contre un haut dignitaire religieux, présenté par certains médias comme le « confesseur » du président Vladimir Poutine, a été déjoué par les services de sécurité russes. Moscou pointe du doigt l’Ukraine, tandis que cette dernière n’a pas réagi à ces accusations.

Les services de sécurité russes (FSB) ont annoncé avoir contrecarré une tentative d’attentat visant le métropolite Tikhon de Simféropol et de Crimée. Selon un communiqué officiel, cette opération aurait été orchestrée par les services spéciaux ukrainiens. L’attaque devait être perpétrée par un citoyen russe et un citoyen ukrainien, identifiés comme un ecclésiastique et un assistant du métropolite, qui auraient été recrutés via l’application de messagerie Telegram en 2024.

D’après le FSB, ces individus avaient pour mission de déposer un engin explosif, fourni par les services de renseignement ukrainiens, dans le logement du métropolite à Moscou. Leur arrestation dans la capitale russe a permis la saisie d’une bombe artisanale ainsi que de deux faux passeports. Une vidéo diffusée par les autorités montre l’interpellation des suspects ainsi que leurs aveux. Toutefois, l’Ukraine n’a formulé aucun commentaire à ce sujet.

Le métropolite Tikhon, de son vrai nom Guéorgui Chevkounov, est une figure influente de l’Église orthodoxe russe. Âgé de 66 ans et titulaire d’un doctorat en histoire, il est également rédacteur en chef du site d’actualités orthodoxes Pravoslavie.ru et membre du conseil consultatif pour la culture et les arts auprès du président russe. En 2024, il a été décoré par Vladimir Poutine pour sa contribution à la restauration d’un complexe muséal en Crimée, territoire annexé par la Russie en 2014. Bien que les médias russes lui attribuent depuis longtemps le rôle de « confesseur » du président, il n’a jamais confirmé ni infirmé ce statut.

Depuis 2022, plusieurs attaques en Russie et dans les territoires occupés ont été revendiquées par Kiev ou attribuées à l’Ukraine. Ces opérations ont ciblé des figures militaires, politiques et idéologiques soutenant l’offensive russe contre l’Ukraine. L’un des assassinats les plus récents, revendiqué par les autorités ukrainiennes en décembre 2024, a coûté la vie au général Igor Kirillov lors d’une explosion à Moscou.

Ce nouvel épisode s’inscrit dans un contexte de tensions accrues entre Moscou et Kiev, marqué par une recrudescence des actions ciblées de part et d’autre. La Russie accuse régulièrement l’Ukraine de mener des opérations clandestines sur son sol, tandis que Kiev, sans toujours revendiquer ces attaques, rappelle être en guerre pour sa souveraineté.