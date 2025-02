Qualité de vie numérique : top 20 en Afrique

Photo d'illustration (unsplash)

La qualité de vie numérique représente la capacité d’une population à exploiter pleinement les technologies numériques pour améliorer son quotidien. Elle englobe l’accès à Internet, la performance des infrastructures, la cybersécurité et les services gouvernementaux en ligne. Cette dimension devient cruciale alors que les technologies façonnent désormais l’éducation, le travail, la santé et les interactions sociales. Le Digital Quality of Life Index 2024, publié par la société de cybersécurité Surfshark, évalue cette réalité à travers cinq piliers essentiels : l’accessibilité financière d’Internet, la qualité de connexion, les infrastructures numériques, la sécurité électronique et l’administration numérique.

L’Afrique australe et le Maghreb en tête du classement

L’Afrique du Sud maintient sa position de leader continental en matière de qualité de vie numérique, progressant de six places pour atteindre le 66e rang mondial. Cette performance repose sur trois atouts majeurs : l’accessibilité d’Internet, la robustesse des infrastructures numériques et le développement des services administratifs en ligne. Toutefois, le pays peine encore à offrir des vitesses de connexion compétitives, avec 79,28 Mbps en fixe et 91,44 Mbps en mobile. Le Maroc et l‘île Maurice complètent le podium africain, occupant respectivement les 69e et 77e positions mondiales.

Une dynamique de progrès contrastée

L’analyse des évolutions par rapport à 2023 révèle des trajectoires divergentes. Treize nations africaines ont amélioré leur classement, l’Angola réalisant la progression la plus spectaculaire avec un bond de 18 places. Le Botswana et la Côte d’Ivoire ont également connu des avancées significatives, gagnant respectivement 10 et 9 rangs. À l’inverse, certains pays traditionnellement bien positionnés reculent : le Kenya perd 13 places, tandis que le Nigeria régresse de 12 positions. Le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mozambique et la République Démocratique du Congo maintiennent leur position antérieure.

Un défi continental face à la domination européenne

Les performances africaines contrastent fortement avec celles de l’Europe, qui trustent l’intégralité du top 10 mondial. L’Allemagne domine le classement. Cette situation souligne l’ampleur du travail restant à accomplir pour les nations africaines. La transformation numérique constitue pourtant un levier essentiel du développement économique et social. Les pays du continent devront intensifier leurs efforts pour renforcer leurs infrastructures, améliorer l’accessibilité des services numériques et développer des politiques de cybersécurité robustes. La modernisation de l’administration électronique et l’investissement dans des réseaux à haut débit apparaissent comme des priorités pour réduire la fracture numérique et stimuler l’innovation technologique africaine.

Voici le classement des 20 premiers pays en terme de qualité de vie