Régularisation des créances du PPEA II : Voici la liste des entreprises concernées

Dans le cadre des démarches de vérification et de régularisation des dettes liées au Programme Pluriannuel d’Appui au Secteur de l’Eau et de l’Assainissement (PPEA II), le Ministère de l’Économie et des Finances invite plusieurs créanciers à fournir les pièces justificatives de leurs créances envers l’État. Les entreprises concernées ont jusqu’au vendredi 7 février 2025 à 17 heures pour soumettre les documents requis auprès du secrétariat de l’Inspection Générale des Finances.

