Russie – Iran: vers le renforcement de leur partenariat

Sergueï Lavrov - Photo : © AFP

Les relations entre Moscou et Téhéran s’intensifient progressivement depuis plusieurs décennies, mais elles ont connu une accélération notable depuis 2022, lorsque le conflit en Ukraine a conduit la Russie à chercher de nouveaux alliés face aux sanctions occidentales. Ces deux puissances, toutes deux sous régime de sanctions internationales, ont multiplié les accords de coopération économique, militaire et diplomatique. Le rapprochement s’est manifesté par des échanges commerciaux croissants, notamment dans les secteurs de l’énergie et de la défense, ainsi que par une coordination diplomatique accrue dans les instances internationales comme l’ONU et, plus récemment, au sein des BRICS que l’Iran a rejoint.

Une convergence stratégique affirmée

Lors d’une récente rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le président iranien Massoud Pezechkian a souligné le « bon potentiel de coopération » entre les deux nations et leurs « positions convergentes sur nombre de questions ». Le chef d’État iranien a expressément indiqué la volonté de son pays de « développer le partenariat avec la Russie » tant au niveau régional que mondial, en format bilatéral comme dans les différentes enceintes internationales.

Cette déclaration fait suite à la visite de Lavrov à Téhéran, au cours de laquelle le diplomate russe a transmis les « salutations distinguées » du président Vladimir Poutine à son homologue iranien, signalant l’importance accordée par Moscou à cette relation.

Des intérêts communs face aux défis internationaux

Le renforcement des liens russo-iraniens répond à des préoccupations partagées face aux pressions occidentales. Les deux pays cherchent à contourner leur isolement diplomatique et économique en développant des mécanismes alternatifs de commerce et de coopération.

Cette alliance stratégique se manifeste également par une coordination militaire, notamment en Syrie où Moscou et Téhéran soutiennent tous deux le gouvernement d’Assad. Par ailleurs, la Russie et l’Iran ont intensifié leurs échanges technologiques, particulièrement dans les secteurs sensibles comme le nucléaire civil et l’aérospatial mais aussi l’armement.

Les analyses géopolitiques suggèrent que ce partenariat pourrait continuer à se renforcer dans les années à venir, les deux nations y trouvant des avantages mutuels face à ce qu’elles perçoivent comme une hégémonie occidentale. La récente intégration de l’Iran aux BRICS, soutenue activement par la Russie, illustre cette dynamique de rapprochement visant à construire un ordre international multipolaire.