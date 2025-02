Sénégal : le projet du TER bloqué pour cause de financement ?

TER Sénégal - photo d'illustration : DR

Lancé en grande pompe pour moderniser le réseau de transport sénégalais, le projet du Train Express Régional (TER) connaît un ralentissement majeur. Sa phase 2, qui doit relier Diamniadio à l’Aéroport International Blaise Diagne sur un tracé de 19 km, est actuellement à l’arrêt en raison de difficultés de financement.

Inauguré en 2022 sous la présidence de Macky Sall, le projet TER représente un levier stratégique pour améliorer la mobilité dans la région de Dakar et faciliter l’accès à l’aéroport international. Toutefois, la dette contractée par l’État sénégalais auprès du groupe français Equans, en charge des travaux, freine l’achèvement du chantier. Avec un budget estimé à 208 milliards de FCFA, la seconde phase du projet se heurte à un manque de liquidités qui retarde son avancement.

Conscient de l’urgence de la situation, Yankhoba Diémé, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, a récemment rencontré les dirigeants d’Equans. Lors de cet entretien, le ministre a appelé l’entreprise française à la patience et assuré que des mesures sont en cours pour débloquer la situation financière et relancer les travaux dans les plus brefs délais.

Le TER est un élément central du Plan Sénégal Émergent, visant à moderniser les infrastructures du pays et à désengorger Dakar. Son extension jusqu’à l’aéroport Blaise Diagne permettrait non seulement de fluidifier le transport des voyageurs, mais aussi de booster l’attractivité économique du Sénégal. Cependant, ces retards risquent de peser sur la crédibilité du projet et sur la confiance des investisseurs.