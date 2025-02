Sénégal : les sociétés françaises veulent continuer de se positionner

photo d'illustration

Alors que le Sénégal attire de plus en plus d’investisseurs internationaux, les entreprises françaises entendent bien consolider leur présence dans le pays. Mercredi, Marc Legouy, conseiller économique à l’ambassade de France à Dakar, a affirmé la volonté des sociétés françaises de poursuivre et d’intensifier leurs investissements au Sénégal. Un signal fort, alors que la concurrence s’intensifie avec l’arrivée d’acteurs issus d’Asie, du Moyen-Orient et d’autres puissances africaines.

Les liens économiques entre la France et le Sénégal sont anciens et solides. De nombreux groupes français, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie, des services et de l’agro-industrie, sont implantés de longue date dans le pays. Cependant, la nouvelle dynamique économique du Sénégal, portée par des réformes stratégiques et la diversification des partenariats, pousse ces entreprises à adapter leur approche.

Les projets liés au Plan Sénégal Émergent (PSE) continuent d’intéresser les entreprises françaises, qui veulent jouer un rôle clé dans la modernisation des infrastructures et le développement des énergies renouvelables. Parmi les acteurs les plus engagés, on retrouve des géants comme TotalEnergies, Vinci, Eiffage ou encore Orange, qui cherchent à renforcer leurs positions tout en s’adaptant aux exigences du marché sénégalais.

Si la France reste un partenaire économique de premier plan, elle doit désormais composer avec la montée en puissance d’autres investisseurs. La Turquie, la Chine et les pays du Golfe ont multiplié les accords économiques avec Dakar, diversifiant les sources de financement et d’expertise. Cette concurrence pousse les entreprises françaises à innover et à proposer des offres plus attractives, notamment en matière de transferts de technologies et de formation de la main-d’œuvre locale.

L’un des axes stratégiques des entreprises françaises repose sur un engagement accru en faveur du développement durable et de la responsabilité sociétale. De plus en plus de groupes misent sur des projets intégrant des dimensions environnementales et sociales, répondant ainsi aux attentes des autorités sénégalaises et des populations.