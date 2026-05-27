Sénégal: Le départ de Sonko du gouvernement menace-t-il les négociations avec le FMI ?

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a nommé Ahmadou Al Aminou Lo au poste de Premier ministre le 25 mai 2026, deux jours après le limogeage d’Ousmane Sonko. Ce changement à la tête du gouvernement intervient alors que le Sénégal tente depuis plusieurs mois de conclure un accord avec le Fonds monétaire international pour faire face à l’une des situations de dette les plus tendues d’Afrique de l’Ouest.

Sonko, un obstacle levé pour les négociations ?

Ousmane Sonko s’était distingué par une posture ouvertement hostile au FMI, compliquant l’avancée des discussions entre Dakar et l’institution de Washington. Son départ est perçu par plusieurs analystes comme une condition favorable à la reprise des négociations au point mort. Ahmadou Al Aminou Lo, qui occupait jusqu’à présent le poste de ministre chargé du Suivi et de l’Évaluation de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 » depuis avril 2025, est considéré comme un profil plus technocratique, moins exposé sur la question de la dette.

Une incertitude politique qui complique la donne

La nomination d’un nouveau chef de gouvernement ne dissipe pas toutes les zones d’ombre. Thalia Petousis, gestionnaire de portefeuille chez Allan Gray, estime que « la destitution du Premier ministre Sonko crée une incertitude politique supplémentaire », et soulève la possibilité qu’un successeur favorable à une restructuration profonde de la dette accroisse le risque pour les détenteurs d’obligations sénégalaises. Le profil exact des orientations économiques d’Al Aminou Lo sur ce dossier n’a pas encore été précisé publiquement.

Le Sénégal fait face à des échéances financières significatives : le pays doit notamment honorer le remboursement d’un eurobond d’un milliard de dollars arrivant à maturité en 2031, dans un contexte de déficit budgétaire que les autorités ont reconnu être plus creusé qu’initialement déclaré.

La composition complète du nouveau gouvernement, attendue dans les prochains jours, donnera une première indication sur l’orientation économique que le président Faye entend imprimer à la seconde phase de son mandat.