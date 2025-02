Situation politique: que peut la communauté internationale pour le Bénin ?

Photo d'illustration

Le Bénin traverse une période de turbulence politique depuis plusieurs années. Les réformes initiées sous la présidence de Patrice Talon ont profondément modifié le paysage politique, provoquant des débats sur l’inclusivité. C’est dans ce cadre qu’au regard des élections de 2026 qui s’approchent, des appels sont lancés à l’endroit de la communauté internationale pour s’intéresser à la situation politique au Bénin. Seulement, on se demande ce que peut bien cette communauté internationale pour le peuple béninois à l’heure actuelle.

Le Cadre de concertation des partis d’opposition a alerté en début de semaine dernière, sur le piétinement des droits humains au Bénin et appelé la communauté internationale à s’intéresser à la situation qui prévaut dans le pays depuis un moment. Seulement on se demande ce que peut bien cette communauté internationale. Depuis 2019 en effet, le durcissement des lois électorales a rendu difficile la participation de l’opposition aux élections. En 2021, l’élection présidentielle s’est déroulée dans un climat tendu, marqué par des arrestations d’opposants. A ce jour, et avec le code électoral actuellement en vigueur, la participation des opposants reste une préoccupation majeure. Plusieurs figures de l’opposition, comme Joël Aïvo et Réckya Madougou, sont toujours emprisonnées.

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici