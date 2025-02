Suède: que sait-on de la pire tuerie du pays ?

Police suédoise (Photo DR)

La ville d’Örebro en Suède a été le théâtre d’une tragédie majeure au Campus Risbergska, un centre de formation pour adultes. Selon les informations rapportées, une fusillade aurait fait une dizaine de victimes, incluant le tireur présumé. Cet établissement, situé à environ 200 kilomètres à l’ouest de Stockholm, propose des formations variées pour les adultes, notamment des cours de niveau primaire et secondaire, des formations professionnelles et des programmes d’apprentissage du suédois pour les immigrés.

Les témoignages recueillis par le journal Dagens Nyheter décrivent une succession de coups de feu, avec une période de calme d’environ trente minutes entre deux séquences de tirs. Face à cette situation, les étudiants et le personnel se seraient barricadés dans leurs salles avant d’être progressivement évacués par les forces de l’ordre. Le centre accueille principalement des étudiants âgés de plus de 20 ans et dispose également de programmes adaptés pour les adultes en situation de handicap.

Publicité

Quel est le profil du suspect, selon les autorités ?

D’après les informations communiquées par les autorités, le tireur présumé était un homme de 35 ans, détenteur d’un permis de port d’arme et sans antécédents judiciaires. Roberto Eid Forest, chef de la police d’Örebro, a indiqué que l’homme aurait agi seul et qu’aucun autre suspect n’était recherché. Les perquisitions menées à son domicile n’ont pas encore permis de déterminer ses motivations.

Une enquête a été ouverte pour plusieurs chefs d’accusation, notamment homicide volontaire, tentative de meurtre, incendie criminel et infraction aggravée à la législation sur les armes. Les autorités ont précisé qu’aucun lien avec le terrorisme n’avait été établi à ce stade de l’enquête, et les investigations se poursuivent pour comprendre les circonstances exactes de l’événement.

Réaction des autorités

Le Premier ministre Ulf Kristersson a exprimé sa profonde tristesse sur le réseau social X, qualifiant cette journée de « très douloureuse pour la Suède« . Lors d’une conférence de presse, il a souligné la gravité exceptionnelle de cet événement dans l’histoire du pays, tout en reconnaissant que de nombreuses questions restaient encore sans réponses.