Électricité au Maghreb : un important accord signé entre deux pays

L’électricité joue un rôle important au sein des économies. Les secteurs qui créent le plus de richesses et d’opportunités doivent s’adosser sur un réseau électrique performant pour atteindre leurs objectifs. En Afrique, la question de l’accès à une électricité de qualité est au cœur de nombreux débats.

Face à la demande de plus en plus croissante, certains pays unissent leurs efforts. Dans une dynamique de coopération régionale renforcée, le Maroc et la Mauritanie viennent de franchir un cap décisif en scellant un accord d’interconnexion électrique. Cet accord stratégique, au-delà de son impact bilatéral, s’inscrit dans une ambition plus large : faire du Maghreb un hub énergétique entre l’Afrique et le reste du monde.

Cette initiative marque une avancée significative dans le cadre du West African Power Pool (WAPP), l’organisation qui vise à créer un marché régional de l’électricité en Afrique de l’Ouest. L’interconnexion électrique Maroc-Mauritanie représente bien plus qu’un simple projet d’infrastructure : elle symbolise une volonté politique de bâtir une architecture énergétique cohérente, capable de répondre aux besoins croissants des populations et des industries.

Pour le Maroc, ce projet s’inscrit dans la continuité de sa stratégie énergétique axée sur la diversification des sources et le renforcement des interconnexions internationales. Déjà lié à l’Espagne et au Portugal via des câbles sous-marins, le royaume chérifien ambitionne désormais de s’ouvrir davantage vers le sud. La Mauritanie, de son côté, voit dans cet accord une opportunité de stabiliser son réseau électrique, souvent confronté à des défis liés à la vétusté des infrastructures et à la variabilité de la production.

Ce partenariat permettra de sécuriser l’approvisionnement en électricité, notamment dans les zones rurales, tout en réduisant les coûts grâce à une meilleure optimisation des ressources. L’interconnexion ne se limite pas à un simple transfert d’énergie. Elle ouvre la voie à une véritable transition énergétique régionale, en favorisant l’intégration des énergies renouvelables. Le Maroc, pionnier en la matière avec des projets phares comme le complexe solaire de Noor à Ouarzazate, pourra ainsi exporter son excédent de production verte vers la Mauritanie et au-delà.