Taïwan : record de détection de chasseurs chinois en 2025

Chasseur chinois

Taïwan a signalé une intensification notable de l’activité militaire chinoise à proximité de ses frontières. En l’espace de 24 heures, 45 aéronefs de l’Armée populaire de libération ont été détectés aux abords de l’île, constituant ainsi le plus important déploiement recensé depuis le début de l’année. Cette mobilisation aérienne intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Pékin et Taipei, marqué par une série d’exercices militaires chinois jugés préoccupants par les autorités taïwanaises.

Selon le ministère taïwanais de la Défense, ces appareils ont été observés entre mercredi et jeudi matin, renforçant les craintes d’une pression militaire accrue de la Chine sur l’île. Cette annonce survient alors que Taïwan avait récemment réagi à des manœuvres militaires chinoises en déployant ses propres forces au large de ses côtes. La veille, Pékin avait en effet procédé à des exercices de tirs réels à environ 74 kilomètres au sud de Taïwan, sans en avoir informé Taipei au préalable.

En réponse à ces mouvements jugés hostiles, Taïwan a dénoncé une atteinte aux normes internationales et a activé ses forces aériennes, terrestres et navales. Taipei considère ces incursions répétées comme une stratégie de pression exercée par Pékin, qui revendique l’île comme une partie intégrante de son territoire et ne cache pas la possibilité d’un recours à la force pour en reprendre le contrôle.

La diplomatie chinoise a justifié ces opérations en les présentant comme un simple entraînement au tir dans une zone d’exercice définie. Il faut préciser que la Chine a considérablement accru ses déploiements de chasseurs et de navires de guerre autour de l’île ces dernières années.

Le différend entre les deux rives du détroit de Taïwan puise ses racines dans l’histoire de la guerre civile chinoise. En 1949, les forces nationalistes dirigées par Tchang Kaï-chek, après leur défaite face aux communistes de Mao Zedong, se sont réfugiées sur l’île, où elles ont établi un gouvernement autonome. Depuis, Pékin considère toujours Taïwan comme une province rebelle destinée à être réunifiée avec la Chine continentale, par la force si nécessaire.