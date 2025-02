Terres rares: 100 millions de tonnes bientôt exploités par les USA dans ce pays

Marco Rubio (Somodevilla/Getty Images )

Les terres rares constituent le socle invisible de notre civilisation numérique moderne. Ces 17 éléments chimiques aux propriétés uniques façonnent notre quotidien technologique, de l’écran tactile de nos smartphones aux composants essentiels des véhicules électriques. Leur importance stratégique ne cesse de croître alors que la demande mondiale explose, portée par la transition énergétique et la course à l’innovation technologique. La Chine et la Russie dominent actuellement ce marché crucial, contrôlant la majeure partie de la production mondiale de ces minéraux indispensables aux industries de pointe.

Une nouvelle puissance minière émerge dans les Caraïbes

La République dominicaine s’apprête à bouleverser l’échiquier mondial des terres rares avec la découverte de gisements colossaux estimés à 100 millions de tonnes dans la province de Pedernales. Cette révélation géologique majeure attire particulièrement l’attention des États-Unis, qui voient dans ce pays allié une opportunité stratégique de sécuriser leur approvisionnement en minerais critiques. Le nouveau secrétaire d’État américain Marco Rubio, lors de sa visite officielle à Santo Domingo en février 2025, a souligné l’importance capitale de ces ressources pour l’économie moderne et la volonté américaine de développer ce potentiel en partenariat avec les autorités dominicaines.

Les ambitions technologiques américaines dans la région

Les États-Unis envisagent de transformer la République dominicaine en un hub régional de l’industrie des semi-conducteurs. Cette collaboration industrielle permettrait au pays caribéen de ne pas se limiter à l’extraction des minerais, mais de développer une véritable filière de transformation à haute valeur ajoutée. Le gouvernement dominicain a déjà posé les jalons institutionnels de ce développement en créant l’Empresa Minera Dominicaine (EMIDOM), structure dédiée à la valorisation de ces ressources stratégiques. Les forages exploratoires, menés conjointement depuis août 2024, confirment le potentiel exceptionnel des gisements.

La bataille mondiale des terres rares s’intensifie

La mainmise chinoise sur les terres rares représente un défi majeur pour les États-Unis. La Chine, premier producteur mondial, contrôle actuellement près de 90% de la production de ces minerais stratégiques, notamment le cérium, essentiel à la fabrication des écrans plats et des technologies vertes. Cette domination lui confère un avantage considérable dans les négociations internationales et la guerre technologique. La découverte des gisements dominicains marque ainsi un tournant géopolitique dans l’hémisphère occidental. Elle offre aux États-Unis une alternative cruciale pour réduire leur dépendance vis-à-vis de Pékin et renforcer leur influence dans les Caraïbes, transformant la République dominicaine en pièce maîtresse de leur stratégie de sécurité économique.