USA : comment Macron a sauvé Zelensky face à Trump

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025, les relations avec l’Ukraine se sont considérablement refroidies. Le nouveau président américain n’a jamais caché son scepticisme envers l’aide américaine à Kiev, qualifiant à plusieurs reprises Volodymyr Zelensky de « corrompu » et lui attribuant même la responsabilité du déclenchement du conflit avec la Russie. Cette hostilité manifeste a créé un climat diplomatique glacial entre Washington et Kiev, avec des déclarations de plus en plus acerbes de la part du président américain qui a même employé le terme de « dictateur » pour désigner son homologue ukrainien, reprenant ainsi la rhétorique du Kremlin.

L’intervention décisive du président français

Selon les informations révélées par BFMTV, la visite de Zelensky prévue ce vendredi 28 février à Washington a failli être complètement annulée. Mercredi, le président ukrainien a reçu un message de l’administration américaine annulant formellement sa visite aux États-Unis. Face à cette situation alarmante, Volodymyr Zelensky s’est tourné vers Emmanuel Macron qui est intervenu directement auprès du président américain, allant jusqu’à se porter personnellement garant de son homologue ukrainien.

D’après la même source diplomatique française citée par BFMTV, cette intervention d‘Emmanuel Macron s’est révélée décisive. Sans celle-ci, la visite de Zelensky aurait été définitivement annulée par les États-Unis, aggravant encore la crise diplomatique entre les deux pays. Finalement, Donald Trump a lui-même annoncé mercredi qu’il recevrait le dirigeant ukrainien à la Maison Blanche, marquant un revirement significatif dans sa position.

Un accord sur les minerais en perspective

La rencontre entre Trump et Zelensky devrait aboutir à la finalisation d’un accord-cadre sur l’exploitation de minerais ukrainiens, considéré par Washington comme une compensation pour l’aide militaire et financière fournie depuis trois ans. L’intervention de Macron, en sauvant cette rencontre de la dernière chance, pourrait ainsi avoir préservé un canal de dialogue essentiel entre les États-Unis et l’Ukraine, à un moment où l’avenir du conflit semble se jouer sur le terrain diplomatique plutôt que militaire.