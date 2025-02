Visite de Yayi à Soglo et Houngbédji: une croisade pour le dialogue national ?

Photo : DR

Ces deux derniers jours, l’ancien président béninois, Boni Yayi, a entrepris une visite auprès de deux grandes figures politiques béninoises : Nicéphore Soglo, ex-président de la République, et Adrien Houngbédji, ancien président de l’Assemblée nationale. Cette démarche intervient dans un contexte politique marqué par des appels croissants de l’opposition au dialogue national. L’initiative de Boni Yayi soulève de nombreuses interrogations, mais aussi de vives attentes.

Même s’il est dit officiellement qu’il s’agissait pour l’ancien chef d’Etat et actuel président du parti Les Démocrates d’aller présenter ses vœux de nouvel an aux deux personnalités qu’il a visitées, le déplacement de Boni Yayi pourrait bien cacher d’autres intentions. En effet, en 2019, le Bénin a connu une période de crise politique qui a secoué le pays avec des conséquences qui ont marqué certains citoyens. Depuis cette période, des appels à un dialogue national ont été émis à plusieurs reprises par des acteurs politiques bien que les autorités béninoises ont toujours clamé que le pays n’était pas en crise et qu’un dialogue national n’était pas nécessaire. Boni Yayi, qui fut président du Bénin de 2006 à 2016, a pris une position claire en faveur d’une réconciliation nationale. Les visites de Yayi auprès de Soglo et Houngbédji pourraient être perçue comme un acte symbolique pour prêcher la bonne nouvelle de la réconciliation et rallier ces deux personnalités à la cause d’un dialogue national inclusif dans la perspective des élections de 2026. D’ailleurs, dans un communiqué rendu public il y a quelques jours, au lendemain de la condamnation à 20 ans de réclusion criminelle de Boko Olivier et Oswald Homéky, le parti Les Démocrates que dirige Boni Yayi a encore réaffirmé son appel à un dialogue national pour sortir de l’impasse politique dans laquelle le nouveau code électoral pourrait plonger le pays. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)

