Afrique du Nord : ce pays veut attirer 30 millions de touristes

L’Égypte ambitionne de franchir un cap majeur dans son secteur touristique en attirant 30 millions de visiteurs d’ici 2028, soit le double du nombre enregistré en 2024. Pour atteindre cet objectif, le pays mise sur une modernisation de grande envergure de ses infrastructures aéroportuaires, afin d’accompagner la montée en puissance du flux touristique.

Consciente que l’attractivité touristique passe aussi par des infrastructures performantes, l’Égypte a signé, le 24 mars dernier, un accord avec l’International Finance Corporation (IFC). Ce partenariat vise à structurer des collaborations public-privé qui permettront d’améliorer la gestion et les capacités d’accueil de 11 aéroports stratégiques du pays.

Avec des sites emblématiques comme les pyramides de Gizeh, les temples de Louxor ou les plages paradisiaques de la mer Rouge, l’Égypte doit pouvoir gérer un afflux touristique croissant sans encombre. L’amélioration des aéroports permettra de fluidifier l’expérience des voyageurs et de renforcer la compétitivité du pays face à d’autres destinations prisées du bassin méditerranéen. Loin d’être une initiative isolée, la modernisation des aéroports s’intègre dans un plan plus vaste de dynamisation du tourisme.

En plus des infrastructures de transport, les autorités investissent massivement dans la rénovation des sites historiques, le développement de nouvelles zones balnéaires et la promotion de l’Égypte comme une destination de choix. L’un des piliers de cette stratégie repose également sur l’extension des connexions aériennes internationales, avec une multiplication des liaisons directes entre l’Égypte et des marchés-clés comme l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord.

Si la volonté d’atteindre 30 millions de touristes en 2028 est ambitieuse, elle est loin d’être irréaliste. L’Égypte a déjà prouvé sa résilience en matière de tourisme, rebondissant après des périodes d’instabilité politique et économique. Aujourd’hui, avec une vision claire et des investissements ciblés, le pays veut s’imposer comme l’un des géants du tourisme mondial.