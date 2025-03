Maghreb : 1 milliard $ d’accords signés par ces entreprises

Photo d'illustration

L’Algérie confirme son dynamisme économique sur la scène internationale. Lors de l’International Food & Drink Event (IFE) 2025, tenu du 17 au 19 mars à Londres, cinq entreprises algériennes ont marqué les esprits en concluant des accords commerciaux et des mémorandums d’entente d’une valeur globale d’un milliard de dollars. Une performance qui illustre la montée en puissance du savoir-faire algérien dans le secteur agroalimentaire et son attractivité auprès des partenaires internationaux.

Selon nos confrères d’Algerie360, la participation algérienne à cet événement de premier plan a été couronnée de succès. Ces cinq entreprises, issues du secteur agroalimentaire, ont su séduire des investisseurs et distributeurs étrangers grâce à la qualité et la diversité de leurs produits. Le salon IFE, reconnu comme l’un des plus importants rendez-vous internationaux de l’industrie alimentaire, a ainsi servi de vitrine aux productions algériennes, qui gagnent en visibilité et en compétitivité sur le marché mondial.

Avec ces accords commerciaux d’un milliard de dollars, les entreprises algériennes ont démontré leur capacité à répondre aux standards internationaux et à s’imposer comme des acteurs majeurs dans les échanges commerciaux. Ces contrats pourraient ouvrir la voie à une expansion accrue des produits algériens en Europe et au-delà. Ce succès reflète une tendance plus large : les entreprises algériennes, soutenues par des politiques incitatives et un environnement économique en mutation, cherchent à conquérir de nouveaux marchés.

Ces dernières années, le pays a multiplié les initiatives pour diversifier ses exportations, notamment dans l’agroalimentaire, un secteur en plein essor grâce à la valorisation des produits locaux et à l’industrialisation croissante. La participation à des salons internationaux tels que l’IFE 2025 s’inscrit dans cette dynamique. Ces événements permettent non seulement de conclure des partenariats stratégiques, mais aussi d’explorer les tendances du marché et d’adapter l’offre nationale aux exigences des consommateurs étrangers. L’ampleur des accords signés lors du salon de Londres témoigne du potentiel de l’Algérie à jouer un rôle clé dans le commerce international.

L’attrait pour les produits algériens est en nette progression, soutenu par une montée en gamme des entreprises locales et une meilleure structuration de leur approche exportatrice. Ce succès encourageant ouvre la porte à de nouvelles opportunités pour d’autres secteurs économiques du pays. Il met en lumière la nécessité de renforcer l’accompagnement des entreprises dans leur conquête des marchés étrangers.