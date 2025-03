Afrique : nouvel investissement dans le lithium de ce pays

Roche de lithium (JACK WOLFE, NEW LINES MAGAZINE)

Depuis 2024, la compagnie chilienne Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), l’un des plus grands producteurs mondiaux de lithium, a amorcé son entrée sur le marché africain en obtenant l’approbation des autorités namibiennes pour acquérir jusqu’à 50 % du projet Lithium Ridge. Ce projet, situé dans la région d’Erongo, au centre-ouest de la Namibie, est mené en collaboration avec Andrada Mining, une société sud-africaine. L’accord, signé en septembre 2024, marque une nouvelle étape dans la stratégie de SQM d’élargir son portefeuille d’actifs liés au lithium, un métal stratégique pour la transition énergétique mondiale. Ce partenariat permet à SQM d’investir progressivement, avec un premier financement de 2 millions de dollars pour une participation initiale de 30 % dans le capital de Grace Simba Investments (GSI), une filiale d’Andrada, détentrice de la licence Lithium Ridge.

L’accord entre SQM et Andrada Mining prévoit une série d’investissements à hauteur de 40 millions de dollars sur une période de trois ans, ce qui pourrait permettre à SQM de détenir jusqu’à 50 % des parts de GSI. Le processus d’acquisition comprend plusieurs étapes d’investissement, dont un financement supplémentaire de 13 millions de dollars pour augmenter la participation de SQM à 40 %. Par ailleurs, l’objectif à long terme est de réaliser une étude de faisabilité sur le gisement de Lithium Ridge, considéré comme une ressource potentielle de classe mondiale. En fonction des résultats de cette étude et des développements futurs, Andrada Mining pourrait recevoir une prime de succès si les ressources en lithium du projet dépassent les 40 millions de tonnes. Le lithium, utilisé principalement dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques et pour le stockage d’énergie, connaît une demande croissante en raison de la transition énergétique mondiale.

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande mondiale de lithium devrait augmenter de façon exponentielle, avec une multiplication par dix d’ici 2050, atteignant 1,72 million de tonnes dans un scénario de zéro émission nette. Pour répondre à cette demande, les États africains et les compagnies minières comme SQM misent sur un renforcement des capacités de production en Afrique, un continent riche en ressources naturelles et de plus en plus au centre des investissements mondiaux dans le secteur énergétique. En investissant dans le projet Lithium Ridge, SQM cherche non seulement à diversifier ses sources d’approvisionnement en lithium, mais aussi à s’assurer une place de leader sur un marché mondial en pleine expansion. Le partenariat avec Andrada Mining et les autorités namibiennes devrait permettre à SQM de consolider ses positions en Afrique, tout en bénéficiant de l’expertise locale et de la stabilité politique de la Namibie.