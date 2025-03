Afrique : premier bénéfice d’une compagnie aérienne depuis 11 ans

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

Après plus d’une décennie marquée par des turbulences financières, Kenya Airways amorce un nouveau virage. Pour la première fois en 11 ans, la compagnie nationale kényane a renoué avec la rentabilité, enregistrant un bénéfice net de 41,7 millions de dollars pour l’exercice 2024 clôturé au 31 décembre. Ce redressement spectaculaire illustre non seulement la résilience de la compagnie, mais aussi les perspectives prometteuses de l’aviation civile au Kenya.

La compagnie a connu une progression notable avec une augmentation de 10 % de sa capacité de transport de passagers sur l’année, un signe encourageant pour l’ensemble du marché de l’aviation en Afrique de l’Est. Ce succès est le fruit d’une stratégie axée sur l’optimisation des coûts, la modernisation de l’offre et l’amélioration de l’expérience client.

La rationalisation de la flotte et l’introduction de solutions technologiques avancées ont contribué à accroître l’efficacité opérationnelle et à réduire les dépenses inutiles. Ce redressement intervient dans un contexte de reprise progressive du transport aérien en Afrique, où le Kenya ambitionne de consolider sa place en tant que hub régional. L’aéroport international Jomo Kenyatta, principal point d’attache de Kenya Airways, voit son activité croître et attire davantage d’investissements.

Cette dynamique positionne le pays comme un acteur clé dans les échanges commerciaux et touristiques du continent. Malgré ces avancées, certains défis restent à relever. La volatilité des prix du carburant, la concurrence accrue et la nécessité de gérer une dette héritée des années de pertes représentent des enjeux majeurs. Kenya Airways devra poursuivre ses efforts en matière de modernisation, investir dans des avions plus économes en énergie et développer des segments comme le fret aérien pour diversifier ses sources de revenus.

Le retour à la rentabilité de la compagnie est une victoire symbolique et stratégique, mais l’essentiel reste à faire pour assurer une croissance durable. Kenya Airways a su prouver qu’une gestion rigoureuse et une vision ambitieuse pouvaient transformer une crise en opportunité. Il lui appartient désormais de maintenir ce cap pour consolider son statut de leader du transport aérien en Afrique.