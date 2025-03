Afrique : record de production d’électricité pour un pays

Photo unsplash

L’énergie électrique joue un rôle central dans le développement économique et social à l’échelle mondiale. En Afrique, la demande croissante en électricité pousse plusieurs pays à investir massivement dans leurs infrastructures énergétiques. Récemment, un pays du continent a atteint des niveaux de production inédits, marquant une avancée significative dans son secteur énergétique.

La production d’électricité au Nigeria a atteint un pic remarquable début mars, avec un record de 5.801,84 mégawatts enregistré un mardi et un maintien à 5.590 mégawatts le jeudi suivant. Cette performance est attribuée aux récentes améliorations du réseau électrique et aux investissements réalisés dans les infrastructures de production du pays, selon la Transmission Company of Nigeria.

Ces progrès s’inscrivent dans le cadre d’un vaste programme de modernisation des installations électriques, dont la première phase vient d’être achevée. Parmi les avancées notables, 66 nouveaux transformateurs ont été mis en service, et plusieurs sous-stations ainsi que des lignes de transmission ont été construites afin de renforcer la distribution d’énergie et répondre aux besoins croissants des populations et des industries.

Le financement de ces améliorations repose sur une combinaison de fonds publics et de soutiens d’institutions financières internationales. La Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont joué un rôle clé dans cet effort, notamment avec l’octroi en janvier d’un financement de 1,1 milliard de dollars pour renforcer le secteur électrique. Par ailleurs, un plan quinquennal de 192 millions de dollars a été annoncé pour accroître la capacité de transmission, illustrant la volonté des autorités d’assurer un approvisionnement énergétique stable et efficace.

Ces initiatives reflètent la dynamique engagée pour améliorer la production et la distribution d’électricité au Nigeria. Avec des investissements continus et une stratégie d’expansion progressive, le pays entend consolider ses avancées et garantir un accès plus large et fiable à l’énergie pour ses citoyens et ses entreprises.