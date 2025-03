Afrique: voici les 5 pays les plus stressés du continent

Bangui (Photo radiondekeluka)

Le magazine CEOWORLD publie chaque année son rapport Global Emotions qui évalue les niveaux de stress à travers le monde. Cette étude mesure différentes dimensions du bien-être émotionnel des populations et permet de comparer l’état psychologique des citoyens de divers pays. Les résultats offrent un éclairage précieux sur les conditions de vie réelles au-delà des indicateurs économiques traditionnels, révélant comment les habitants perçoivent leur quotidien face aux défis sociaux, économiques et sécuritaires.

L’édition 2025 du rapport Global Emotions révèle une situation préoccupante pour plusieurs nations africaines qui dominent le classement des pays les plus stressés au monde. Selon les données recueillies entre décembre 2024 et janvier 2025 auprès de 197 pays et territoires, plus d’un tiers des personnes interrogées ont déclaré avoir ressenti « beaucoup de stress » la veille de l’enquête.

Publicité

Quels sont les facteurs de stress mesurés?

L’étude de CEOWORLD s’appuie sur quatre critères majeurs pour évaluer les niveaux de stress: les conditions de travail, la situation financière, l’environnement social et familial, ainsi que l’accès aux soins et le sentiment de sécurité. Ces indicateurs permettent d’obtenir un score global pour chaque pays, les scores les plus bas indiquant un niveau de stress particulièrement élevé.

À l’opposé du spectre, Monaco se distingue comme le pays le moins stressé avec un score remarquable de 83,83, suivi par le Liechtenstein, le Luxembourg, la Suisse et l’Irlande. Ces nations européennes bénéficient généralement d’une stabilité économique, de systèmes de protection sociale développés et d’infrastructures de santé performantes.

Palmarès des nations africaines les plus affectées

Le Burundi arrive en tête des pays africains les plus stressés, occupant également la dernière place mondiale avec un score alarmant de 26,31. Cette position reflète les nombreuses difficultés auxquelles fait face la population burundaise.

Le Soudan du Sud suit de près avec un score de 26,78, se classant à l’avant-dernière position mondiale (196e). Le pays, marqué par des années de conflit, continue de lutter pour stabiliser sa situation interne.

Publicité

Le Malawi complète le trio africain avec un score de 28,28, se positionnant au 193e rang mondial. La République centrafricaine occupe la 191e place avec 29,19 points, tandis que Madagascar ferme ce top 5 africain avec un score de 29,35 (190e position mondiale).

Ces cinq nations africaines partagent des caractéristiques communes: insécurité alimentaire, instabilité politique, défis économiques majeurs et accès limité aux services essentiels. Les populations de ces pays doivent composer quotidiennement avec des obstacles considérables, ce qui explique leurs niveaux élevés d’anxiété et de détresse psychologique.

Les résultats de cette étude soulignent l’importance d’initiatives ciblées pour améliorer les conditions de vie dans ces régions particulièrement vulnérables du continent africain.