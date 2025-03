Aliko Dangote se lance dans la commercialisation d’un nouveau produit

ERIC PIERMONT/AFP

Avec son empire, Aliko Dangote a de grandes ambitions. Le magnat du ciment, qui a mis en service sa raffinerie il ya quelques mois, ne s’impose aucune limite et continue de viser très grand. L’empreinte industrielle d’Aliko Dangote continue de s’élargir, faisant de son groupe un acteur incontournable du développement économique du Nigeria et du continent africain.

Après s’être imposé dans les secteurs du ciment, de l’agroalimentaire et des hydrocarbures, le milliardaire nigérian franchit une nouvelle étape avec le lancement de la production de polypropylène au sein de son gigantesque complexe pétrochimique. Une avancée stratégique qui permettra au pays de réduire sa dépendance aux importations et d’économiser des centaines de millions de dollars chaque année.

Ce lundi 10 mars marque une date clé pour l’industrie pétrochimique nigériane. Le groupe Dangote a officiellement annoncé le démarrage de la production de polypropylène, une matière première essentielle pour les industries de l’emballage, du textile et des composants automobiles. Jusqu’ici, le Nigeria importait cette ressource en grande partie depuis l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Chine et le Vietnam, pour un coût atteignant 407 millions $ en 2022.

Avec une capacité de production annuelle de 900 000 tonnes réparties sur deux unités, l’usine de Dangote couvrira largement la demande locale. Elle est estimée à 250 000 tonnes par an, et dégagera ainsi un important surplus destiné à l’exportation. Cette nouvelle initiative s’inscrit dans la vision à long terme d’Aliko Dangote, qui ambitionne de réduire la dépendance du Nigeria aux importations et d’ériger le pays en leader industriel en Afrique.

Après avoir transformé le marché du ciment en faisant du Nigeria un exportateur net, il applique désormais la même stratégie aux hydrocarbures et à la pétrochimie. Son immense raffinerie de Lagos, l’une des plus grandes au monde, symbolise cette volonté d’autonomie énergétique et industrielle.

L’industrialisation à grande échelle initiée par Dangote ne se limite pas à la production de matières premières. Son groupe est également un acteur clé de l’agro-industrie, avec des investissements massifs dans le sucre, le sel, la farine et les engrais. Cette diversification sectorielle fait de Dangote Group un moteur de croissance pour le Nigeria, générant des milliers d’emplois et attirant des investisseurs internationaux.