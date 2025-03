Maghreb: de graves pénuries à craindre en 2025

Photo de KWON JUNHO sur Unsplash

La Business Monitor International (BMI), filiale de Fitch Solutions spécialisée dans l’analyse des risques et l’intelligence économique, publie régulièrement des rapports sur les tendances macroéconomiques et les risques politiques dans différentes régions du monde. Reconnue pour ses prévisions détaillées et ses évaluations sectorielles, la BMI offre aux investisseurs et aux décideurs des analyses approfondies sur les marchés émergents. Ses rapports servent de référence pour de nombreuses entreprises multinationales et institutions financières cherchant à évaluer les opportunités et les risques dans des environnements économiques complexes comme celui du Maghreb.

La crise de l’eau au cœur des tensions régionales

Selon l’analyse de BMI, le déplacement du chef de la diplomatie tunisienne Mohamed Ali Nafti vers Alger en janvier 2025 a révélé l’ampleur des défis hydriques maghrébins. Les discussions ont porté essentiellement sur l’utilisation des ressources aquifères partagées et l’impact des infrastructures algériennes sur le débit de la Medjerda, alors que la Tunisie affronte une sécheresse sans précédent. L’accord trilatéral entre Tunis, Alger et Tripoli concernant la gestion du système aquifère saharien représente une avancée diplomatique, mais demeure insuffisant face aux besoins immédiats selon les analystes. Ces derniers prévoient que les manifestations liées au manque d’eau pourraient forcer le président Kaïs Saïed à adopter une position plus ferme envers ses voisins régionaux.

La crise énergétique aggrave le malaise social

Parallèlement aux difficultés hydriques, la population tunisienne souffre d’une pénurie aiguë de gaz domestique depuis début 2025. Les scènes de chaos devant les points de distribution, particulièrement dans les zones rurales frappées par le froid, illustrent la gravité de la situation. Cette crise paralyse également le tissu économique local, déjà fragilisé par des problèmes structurels profonds. D’après les évaluations de BMI, l’incapacité gouvernementale à répondre aux défaillances systémiques expose le marché tunisien à des chocs extérieurs potentiellement dévastateurs pour l’approvisionnement en produits de base.

Perspectives pour la Tunisie : entre fragilité socio-économique et défis environnementaux

L’horizon tunisien apparaît particulièrement sombre à l’analyse des indicateurs actuels. Les experts anticipent une montée des tensions sociales proportionnelle à l’aggravation des pénuries essentielles. Ce cocktail explosif de crises superposées—eau, énergie, économie—place le pays dans une situation précaire pour 2025. Sur le front diplomatique, malgré les accords existants, les relations avec l’Algérie pourraient se détériorer sous la pression populaire et les impératifs de ressources vitales. L’absence d’investissements substantiels dans les infrastructures critiques et de réformes économiques profondes risque de transformer ces crises conjoncturelles en problèmes chroniques affectant durablement l’équilibre régional du Maghreb.