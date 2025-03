Après Trump vs Zelensky, un leader européen exige des négociations avec Poutine

Viktor Orban — © ANDREJ ISAKOVIC/AFP

À Washington, lors d’une réunion tendue dans le Bureau ovale, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est retrouvé confronté à des critiques virulentes, notamment de la part du président américain Donald Trump et de son collaborateur JD Vance. Au cours de cet entretien houleux, ses homologues américains ont réitéré leur mécontentement en soulignant que l’aide militaire fournie était indispensable et que l’attitude de Kiev laissait à désirer. Face à ces reproches, Zelensky a adopté une posture incisive en rappelant les difficultés réelles sur le terrain, alimentant ainsi une altercation où la reconnaissance et la stratégie semblaient en jeu.

L’appel d’Orban pour un dialogue direct

Dans un courrier, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a affirmé que l’Union européenne, à l’instar des États-Unis, devrait engager des discussions directes avec la Russie. Selon lui, un tel échange permettrait d’instaurer un cessez-le-feu et de poser les bases d’une paix durable en Ukraine. Son message, assorti d’une menace de bloquer le prochain sommet en cas de refus, reflète une volonté marquée de privilégier la diplomatie pour sortir de l’impasse actuelle.

Implications géopolitiques et défis à venir

Cette prise de position intervient alors que les échanges entre Washington et Kiev se révèlent de plus en plus tendus. Le rappel constant à une négociation, perçu par certains comme une condition sine qua non pour maîtriser la crise, appuie la proposition d’Orban qui mise sur le dialogue pour désamorcer les tensions. Alors que le conflit continue de peser sur la stabilité régionale, la demande d’ouverture de pourparlers directs pourrait inciter l’Union européenne à revoir sa stratégie, face à un enjeu dont les répercussions ne sauraient être sous-estimées.