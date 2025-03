Armées en Europe: voici la plus puissante du continent

Photo Florent Vergnes - AFP

Dans un contexte géopolitique tendu et de désengagement américain, la puissance militaire européenne devient un enjeu stratégique majeur. Selon Global Firepower, qui évalue annuellement les armées mondiales, la France domine l’Union européenne et se classe septième au niveau mondial, derrière la Russie (2e) et le Royaume-Uni (6e).

Cette position s’explique par trois atouts majeurs : une armée dotée d’équipements de pointe comme les Rafale et les chars Leclerc, une marine puissante avec 180 navires dont un porte-avions et la possession de l’arme nucléaire, élément décisif dans l’évaluation de sa puissance.

Le classement Global Firepower, qui analyse 145 armées, utilise le PowerIndex calculé à partir de 60 facteurs incluant investissements matériels, moyens logistiques et situation géographique. Plus l’indice est faible, plus la puissance est grande. La France obtient 0,18, alors que le Luxembourg, dernier parmi les Vingt-Sept, affiche 2,64.

Quatre pays membres de l’UE dans le top 20

Ce classement nécessite une interprétation nuancée. La puissance militaire ne dépend pas uniquement des effectifs, mais aussi de la qualité des équipements et de la capacité d’intervention. La Pologne illustre ce point : malgré des effectifs supérieurs à la France (202 100 contre 200 000 soldats), elle n’occupe que la 21e position mondiale.

Après la France, l’Allemagne (14e) et l’Italie (10e) disposent d’armées bien équipées, mais confrontées à des défis opérationnels liés aux contraintes budgétaires. La Grèce se distingue par son important arsenal de chars (1 344) et ses sous-marins. En matière navale, seuls trois pays européens possèdent des porte-avions, tandis que neuf États membres disposent de sous-marins.

Vers un réarmement européen

L’Europe s’engage aujourd’hui dans un processus de réarmement qui pourrait transformer l’équilibre des forces. L’Allemagne a approuvé le plan d’investissement du chancelier Merz, surnommé « bazooka« , prévoyant entre 200 et 400 milliards d’euros pour la défense sur dix ans. Parallèlement, l’UE a annoncé une augmentation de son budget militaire à 800 milliards d’euros, partiellement destinée au soutien de l’Ukraine.