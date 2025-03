Armement en Afrique: la Russie et la Chine au top d’un classement

Un soldat russe (Associated Press)

La dynamique des importations d’armement en Afrique a connu un tournant significatif, avec une baisse globale de 44 % des importations continentales entre 2020 et 2024 par rapport à la période 2015-2019. Cette diminution est principalement due au ralentissement des acquisitions militaires de l’Algérie (-73 %) et du Maroc (-26 %), deux acteurs historiquement majeurs dans ce domaine.

Selon le rapport « Trends in International Arms Transfers 2024 » publié le 10 mars 2025 par l’Institut international de recherche sur la paix (SIPRI), l’Afrique ne représente désormais que 4,5 % des importations mondiales d’armes majeures, loin derrière l’Asie & Océanie (33 %), l’Europe (28 %) et le Moyen-Orient (27 %).

Publicité

La Russie consolide sa position de principal fournisseur d’armes au continent africain avec 21 % des livraisons totales sur la période étudiée, suivie de près par la Chine (18 %) et les États-Unis (16 %). Ces trois puissances dominent le marché des armements dits majeurs, qui comprennent notamment les avions, systèmes de défense antiaérienne, blindés, missiles et navires.

Une flambée des importations en Afrique de l’Ouest

Contrairement à la tendance générale africaine, l’Afrique de l’Ouest enregistre une augmentation spectaculaire de 100 % de ses importations d’armes entre 2020 et 2024 par rapport au quinquennat précédent.

Cette hausse s’inscrit dans un contexte de détérioration sécuritaire et d’intensification des conflits régionaux. Le Nigeria domine largement ce marché sous-régional avec 34 % des importations, tandis que des pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal accélèrent leurs acquisitions militaires.

Panorama mondial des transferts d’armements

Au niveau mondial, le volume global des transferts d’armes s’est maintenu au même niveau qu’en 2015-2019, l’augmentation des importations européennes et américaines compensant la baisse observée dans d’autres régions. Les États-Unis dominent nettement le marché de l’exportation avec 43 % des parts mondiales, suivis par la France (9,6 %), la Russie (7,8 %), la Chine (5,9 %) et l’Allemagne (5,6 %). Les principaux importateurs sont l’Ukraine (8,8 %), l’Inde (8,3 %), le Qatar (6,8 %), l’Arabie saoudite (6,8 %) et le Pakistan (4,6 %), reflétant ainsi les zones de tensions géopolitiques actuelles.