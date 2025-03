Armement: la Corée du nord surprend l’occident avec une nouvelle annonce

Photo d'illustration: KCNA via REUTERS/File Photo

Soumise depuis longtemps à d’intenses sanctions économiques et à une surveillance militaire constante, la Corée du Nord a néanmoins poursuivi avec détermination le développement de son arsenal défensif. Malgré l’isolement diplomatique et les difficultés matérielles considérables, le régime de Pyongyang a méthodiquement renforcé ses capacités militaires, passant progressivement des armes conventionnelles aux technologies nucléaires et balistiques. Cette évolution témoigne de la volonté du pays de s’affirmer comme puissance régionale capable de résister aux pressions extérieures, tout en cherchant à obtenir une position de négociation plus favorable face aux États-Unis et leurs alliés.

Une nouvelle dimension maritime dans la stratégie nord-coréenne

L’agence KCNA a dévoilé ce samedi des clichés présentant un sous-marin à propulsion atomique actuellement en chantier. Ce bâtiment naval, qualifié d’engin « stratégique à missiles guidés », marquerait une avancée capitale dans l’arsenal militaire de Pyongyang. D’après les estimations d’experts, cette embarcation d’environ 6 000 à 7 000 tonnes pourrait transporter une dizaine de projectiles à capacité nucléaire, constituant ainsi une menace substantielle pour Séoul et Washington.

Publicité

Des ambitions technologiques aux implications géopolitiques

Les origines technologiques de ce programme suscitent de nombreuses interrogations. Certains spécialistes évoquent la possibilité d’un transfert de compétences russes concernant les réacteurs nucléaires navals, potentiellement en contrepartie d’une assistance nord-coréenne dans le conflit ukrainien. La mise à l’eau de ce submersible pourrait intervenir dans un délai de douze à vingt-quatre mois, avant son intégration opérationnelle ultérieure.

Le dirigeant Kim Jong Un avait inscrit ce type d’armement parmi ses priorités stratégiques lors d’une conférence politique majeure en 2021, aux côtés d’autres systèmes sophistiqués comme les missiles intercontinentaux à combustible solide, les armes hypersoniques et les satellites espions. Cette nouvelle capacité de frappe sous-marine représente un défi sécuritaire notable, car les lancements depuis les profondeurs restent particulièrement difficiles à anticiper pour les systèmes de défense adverses.

Cette démonstration technologique intervient alors que la flotte existante du pays comprend essentiellement des submersibles conventionnels vieillissants, limités aux capacités offensives traditionnelles. En visitant récemment les installations navales, le leader nord-coréen a souligné l’importance stratégique de moderniser simultanément les forces de surface et sous-marines pour contrer ce qu’il perçoit comme des menaces extérieures. Cette annonce, survenant juste avant des manœuvres militaires conjointes américano-sud-coréennes, illustre la persistante volonté de Pyongyang d’accroître son poids géopolitique régional malgré son isolement international.