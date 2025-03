Logo du parti "Les Démocrates"

Dans un communiqué officiel publié le 7 mars 2025 à Cotonou, le parti politique « Les Démocrates » a fermement condamné l’utilisation abusive et illégale de son logo par des tiers. Selon le document, cet usage détourné vise à servir de propagande dans le cadre d’une pseudo-primaire en vue de la présidentielle de 2026.

Le parti a dénoncé cette pratique qu’il juge non seulement inacceptable, mais également contraire à ses textes, ses directives et à la discipline interne du groupe. « Les Démocrates » ont exigé l’arrêt immédiat de ces agissements, rappelant que l’utilisation de leur emblème est strictement encadrée par leurs statuts et leur règlement intérieur.

Le communiqué précise que les articles 64 et 65 des statuts du parti, ainsi que l’article 71 de son règlement intérieur, définissent clairement les conditions d’usage de son logo. Toute utilisation non autorisée constitue une infraction qui expose ses auteurs à des sanctions légales. Dans la perspective des élections générales de 2026, le parti « Les Démocrates » a également tenu à souligner qu’il reste maître de son agenda.

Il poursuit sereinement ses préparatifs, conformément à ses textes fondateurs et en toute responsabilité. Enfin, le parti a averti que toute récidive après la publication de ce communiqué exposerait les contrevenants à la rigueur de la loi. Il a également mis en garde contre toute tentative de distraction par des manœuvres d’activisme aux contours flous.