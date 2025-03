Bénin: Pourquoi l’interdiction de certaines activités de l’opposition ?

Logo du parti "Les Démocrates"

Les élections de 2026, qui approchent à grands pas, suscitent une attention particulière. Dans un système démocratique, le respect des droits politiques et des libertés individuelles constitue un principe fondamental permettant une compétition équitable entre les partis politiques. Toutefois, certaines décisions limitant les activités des partis d’opposition suscitent des interrogations quant à la garantie d’un espace d’expression ouvert à toutes les sensibilités politiques.

“Aujourd’hui, je m’adresse à vous avec une profonde indignation, mais aussi avec une détermination renouvelée, suite aux événements scandaleux qui ont eu lieu à Gogounou. En effet, Une séance de prise de contact et de reddition de comptes, prévue avec les militants du parti Les Démocrates, a été interdite de manière rugueuse, illégale et totalement arbitraire. Cette séance, pourtant autorisée en bonne et due forme par le maire de Gogounou, a été brutalement empêchée par un fort détachement de policiers conduit en personne par le Directeur départemental de la Police Républicaine (Ddpr) de l’Alibori. À travers le présent message, je tiens à vous faire toucher du doigt les faits, car ils illustrent une dérive inquiétante et inacceptable dans notre pays. Le DDPR a osé me menacer de menottes, me sommant de quitter les lieux sous peine d’être embarqué sans ménagement. Face à cette injonction illégitime, j’ai catégoriquement refusé de me soumettre. Je ne saurais jamais céder à une telle intimidation, car notre combat pour la démocratie et la justice est légitime et nécessaire. Mais la violence ne s’est pas arrêtée là. Dans un geste de pure brutalité, le Ddpr m’a arraché ma tablette des mains dans le but de m’empêcher de documenter cette scène de répression. À l’heure où j’écris ce message, ma tablette est encore dans les mains de la police républicaine. Il m’a d’ailleurs été notifié que je la récupérerai à Cotonou, auprès du Dgpr lui-même”. Comme à Gogounou cité dans cette déclaration de l’Honorable Soumaïla Sounon Boké en date du 1er mars 2025, des manifestations du partis Les Démocrates et de l’opposition en générale ont été interdites dans plusieurs localités du Bénin, même après la rencontre d’une délégation du parti Les Démocrates avec des membres du gouvernement sur la situation. Il y a quelques jours, dans le département du plateau, plus précisément à Kétou, à la suite de l’interdiction d’un rassemblement de l’opposition, un élu du parti Bloc Républicain s’est insurgé contre les agissements de certaines autorités et dit sa déception. Quelques jours après, il aurait fait l’objet de représailles. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp du journal La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)

