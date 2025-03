Biden: Donald Trump supprime la protection des enfants

(Photo by Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images)

Aux États-Unis, la sécurité du président et de sa famille est assurée par les services secrets. Toutefois, une fois qu’un chef d’État quitte ses fonctions, cette protection évolue. De retour à la Maison-Blanche, Donald Trump continue d’imprimer sa marque en mettant fin à la protection des services secrets pour les enfants de son prédécesseur, Joe Biden. Cette décision s’inscrit dans une série d’actions reflétant ses orientations en matière de gestion des ressources publiques.

Le président Trump a annoncé lundi que Hunter et Ashley Biden ne bénéficieraient plus de la protection des services secrets. Cette annonce a été faite via Truth Social, où il a souligné que Hunter Biden avait disposé d’une sécurité prolongée, mobilisant jusqu’à 18 agents aux frais des contribuables. Trump a jugé cette situation excessive et a ordonné la suppression immédiate de cette protection. Ashley Biden, la sœur de Hunter, perd également cette couverture, alors que 13 agents lui étaient dédiés.

Le Secret Service a confirmé cette décision à Fox News Digital, déclarant qu’il respecterait la directive présidentielle et qu’il travaillait en coordination avec la Maison-Blanche et les services de protection pour assurer sa mise en application dans les meilleurs délais.

Selon les lois fédérales américaines, les anciens présidents et leurs conjoints bénéficient d’une protection à vie assurée par les services secrets. En revanche, cette couverture prend fin pour leurs enfants lorsqu’ils atteignent l’âge de 16 ans, sauf prolongation exceptionnelle. Donald Trump et Joe Biden avaient chacun prolongé la protection de leurs enfants pour une durée de six mois après leur départ du pouvoir. À noter que Joe Biden avait autorisé la poursuite de la protection de Barron Trump après ses 16 ans.