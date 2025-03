Bonheur: ce pays est considéré comme le plus heureux au monde

Stan B - Unsplash

Pour la huitième année consécutive, la Finlande se distingue comme le pays le plus heureux au monde, selon le rapport annuel sur le bonheur publié sous l’égide de l’ONU ce jeudi. Ce classement confirme la constance des pays nordiques dans les premières places, reflétant des conditions de vie jugées idéales par leurs habitants.

En revanche, les États-Unis enregistrent une chute notable, passant à la 24e position, leur pire résultat depuis le lancement du rapport en 2012, où ils avaient atteint la 11e place. Cette baisse s’explique par des tendances sociales préoccupantes, indépendamment des événements politiques récents comme le retour de Donald Trump.

Une solitude croissante aux États-Unis

Le rapport met en lumière un facteur clé : la hausse de la solitude. Aux États-Unis, le nombre de personnes mangeant seules, a bondi de 53 % en vingt ans, et un Américain sur quatre a pris tous ses repas en solitaire la veille de l’enquête de 2023. Cette isolement croissant est pointé comme une cause majeure du déclin du bien-être, contrairement à l’idée que partager ses repas favorise le bonheur.

Par ailleurs, les « décès par désespoir » (suicides, overdoses, alcoolisme) augmentent aux États-Unis, une exception parmi les pays étudiés où ces chiffres diminuent. Basé sur des données de 2022-2024, le rapport analyse des tendances globales et non des bouleversements politiques récents, écartant tout lien direct avec des changements de leadership.

L’Afghanistan et les contrastes mondiaux

Les pays nordiques dominent toujours le top 10, avec le Danemark, l’Islande et la Suède suivant la Finlande, tandis que le Costa Rica et le Mexique y font leur entrée. À l’opposé, l’Afghanistan, miné par une crise humanitaire depuis 2021, reste le pays le plus malheureux. La France, quant à elle, stagne à la 33e place, loin derrière des nations comme la Suisse ou le Canada.

Ce classement repose sur une évaluation triennale de la satisfaction de vie, combinée à des critères comme le PIB par habitant, le soutien social ou la générosité. Les auteurs soulignent que les actes altruistes et la confiance en autrui influencent davantage le bonheur qu’un salaire élevé.