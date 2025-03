Commerce en Afrique: augmentation de 68% dans ce pays

Lagos - Nigeria (DR)

Le commerce représente un levier économique fondamental pour toute nation, jouant un rôle déterminant dans la création de richesses, la diversification des sources de revenus et l’intégration dans l’économie mondiale. Il stimule la croissance du PIB en facilitant l’échange de biens et services, génère des devises étrangères essentielles au développement des infrastructures, crée des emplois directs et indirects tout au long de la chaîne de valeur, et favorise les transferts de technologies et d’innovations entre partenaires commerciaux. Pour les économies émergentes africaines, le dynamisme des échanges commerciaux constitue un indicateur crucial de vitalité économique et d’attractivité sur la scène internationale.

Le Nigeria a enregistré une hausse spectaculaire de son commerce extérieur au quatrième trimestre 2024, atteignant N36,6 milliards, soit une progression de 68,3% par rapport à la même période en 2023. Malgré une légère baisse des exportations de 2,55% entre le troisième et quatrième trimestre, celles-ci ont atteint N20 milliards, tandis que les importations ont grimpé à N16,6 milliards. Le pétrole brut demeure le pivot des exportations avec N13,78 milliards, représentant 68,9% du total, alors que les produits manufacturés dominent les importations.

La balance commerciale nigériane affiche un excédent de N3,4 milliards, toutefois en recul de 34,86% par rapport au trimestre précédent, conséquence d’une croissance plus rapide des importations que des exportations. Les secteurs agricoles montrent un dynamisme remarquable avec une hausse de 232% des exportations, atteignant N1,54 milliard, portées principalement par le cacao, le sésame et les noix de cajou, contrastant avec le déclin de 52,5% des exportations de produits manufacturés.

L’Europe s’impose comme le principal partenaire commercial du Nigeria, captant 43,3% des exportations, suivie par l’Asie et l’Amérique. Les échanges avec le continent africain totalisent N2,56 milliards, révélant un excédent commercial significatif pour le Nigeria. Le transport maritime constitue la colonne vertébrale logistique du commerce nigérian, représentant plus de 90% des flux commerciaux, avec le port d’Apapa comme infrastructure stratégique traitant la majorité des transactions.