Mines au Maghreb: 4 nouveaux permis de recherche accordés

Illustration d'une mine à ciel ouvert (Photo: Gérald Dallaire)

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie tunisien a officiellement accordé quatre nouveaux permis de recherche pour diverses substances minérales, selon les arrêtés publiés le 6 mars 2025 au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT n°026). Ces autorisations s’inscrivent dans la stratégie nationale de développement du secteur minier, pilier économique important pour le pays.

Deux de ces permis concernent spécifiquement la recherche de sel, tandis que les deux autres ciblent respectivement les saumures et le phosphate, démontrant la diversité des ressources minérales disponibles sur le territoire tunisien. Dans le gouvernorat de Médenine, deux permis dédiés à l’exploration du sel (substances du 4ème groupe) ont été attribués.

Publicité

Un nouveau marché s’ouvre pour les entreprises tunisiennes

Le premier, nommé « Sabkhet Boujmal 1« , a été octroyé à la société Mejai Salt, qui s’engage à investir 97.500 dinars tunisiens dans son programme de recherche. Le second, intitulé « Al Adhibate Sud« , couvre une superficie de 3.200 hectares répartis sur huit périmètres élémentaires et a été accordé à la société SHANDONG HAIWANG CHEMICAL CO Tunisie Sarl, une entreprise à capitaux étrangers manifestant l’intérêt international pour les ressources tunisiennes.

Le troisième permis, « Saumures El-Jérid« , s’étend sur les gouvernorats de Tozeur et Kébili, couvrant une superficie impressionnante de 70 800 hectares répartis sur 177 périmètres élémentaires. Attribué à la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG), acteur historique du secteur minier tunisien, ce projet représente un investissement conséquent de deux millions de dinars pour la phase de recherche, témoignant de l’importance stratégique des saumures pour l’industrie nationale.

Un quatrième permis a été délivré

Le quatrième et dernier permis, « GASAAT« , constitue l’investissement le plus important avec un budget de recherche estimé à 35.070.000 dinars tunisiens. Ce permis, ciblant le phosphate (substances du 5ème groupe), couvre 11.200 hectares répartis sur 28 périmètres élémentaires à travers les gouvernorats de Kasserine, du Kef et de Siliana. Il a été accordé à HIMILCO RESOURCES PTY LTD TUNISIAN BRANCH, une entreprise étrangère dont l’engagement financier souligne le potentiel économique considérable du phosphate tunisien sur le marché mondial.