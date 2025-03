Cotonou accueille un grand rendez-vous du Rotary en avril

Photo : DR

En prélude à la deuxième Assemblée de Formation et Conférence du District 9103 (AFCD Cotonou 2025), qui se tiendra du 8 au 12 avril 2025, une conférence de presse a été organisée à l’hôtel Azalaï de Cotonou dans l’après-midi de ce mercredi 19 août 2025. Cet événement a permis aux responsables du District de partager les grandes lignes de cette rencontre majeure et de dissiper certaines idées reçues sur l’organisation.

Dès l’ouverture de la conférence, Rabiath Maliki, première vice-présidente du comité d’organisation, a souligné l’importance de la communication autour de l’AFCD. « Cet événement est un moment clé pour renforcer les liens entre les Rotariens du Bénin, du Togo et du Niger, mais aussi pour sensibiliser le grand public à nos actions », a-t-elle déclaré. Elle a insisté sur la diversité du programme qui comprendra des sessions de formation pour les nouveaux dirigeants, une assemblée générale, des conférences avec des experts et des personnalités influentes, ainsi que des activités culturelles et de réseautage.

Publicité

L’un des points essentiels de cette édition sera l’impact du numérique sur les seniors, un thème central qui reflète les préoccupations actuelles liées à l’inclusion numérique. « La magie du numérique pour une société inclusive des seniors », tel est le fil conducteur de l’AFCD Cotonou 2025, un sujet qui résonne avec les efforts déployés par le Rotary pour favoriser l’adaptation des personnes âgées aux nouvelles technologies.

Peace Wendéou, membre du comité d’organisation, a quant à elle, insisté sur le caractère inclusif de l’événement. « Les AFCD ne sont pas réservés aux seuls membres du Rotary. Nous les ouvrons à tous les amis, aux Béninois, Nigériens et Togolais, car nous croyons en une approche participative et solidaire », a-t-il affirmé. Elle a également mis en avant le rôle du Rotary dans le développement économique en précisant que cet événement servira de vitrine pour les entreprises et start-ups de la région. Des stands seront mis à disposition afin que les entrepreneurs puissent promouvoir leurs activités et nouer des partenariats avec des chefs d’entreprise et des institutions de financement présents sur place.

L’une des grandes nouveautés de cette édition sera le Village de l’Innovation, une plateforme dédiée aux jeunes entrepreneurs âgés de 35 ans ou moins. Ce village accueillera un concours d’innovation dans plusieurs secteurs tels que le numérique, la santé, l’agriculture, l’ingénierie et les énergies renouvelables. « Nous avons reçu plus d’une centaine de candidatures issues du Bénin, du Togo et du Niger. Vingt start-ups seront sélectionnées et auront l’opportunité de présenter leurs projets devant un public et des investisseurs potentiels », a expliqué Peace Wendéou. Il a également précisé que les jeunes innovateurs bénéficieront d’un accompagnement et de formations pour améliorer leurs projets avant de les exposer. Les visiteurs pourront voter pour les meilleures initiatives et les trois lauréats recevront des prix spéciaux offerts par le district 9103.

Parmi les temps forts de l’AFCD Cotonou 2025 figure également la marche solidaire des « Foulées Anti-Polio », une course de 10 km organisée le 12 avril pour sensibiliser à l’éradication de la polio. Cet événement sportif, ouvert à tous, vient appuyer l’engagement du Rotary dans la lutte contre cette maladie. L’AFCD Cotonou 2025 s’annonce donc comme un rendez-vous de premier plan pour le Bénin et toute la sous-région. Outre la mise en lumière des jeunes talents et des entreprises, cet événement sera une occasion unique de promouvoir la culture et le tourisme béninois auprès des nombreux participants attendus. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp du journal La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)