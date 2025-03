Dangote se lance dans un nouveau gros projet

Ph : Akintunde Akinleye/Reuters

Aliko Dangote, l’industriel africain le plus influent et président de Dangote Industries Limited, a annoncé son grand retour à Ogun State. Lors d’une visite de courtoisie au gouverneur Dapo Abiodun à Abeokuta le lundi 17 mars 2025, le milliardaire a dévoilé son intention de construire un port multimilliardaire à Olokola, qui deviendra le plus grand du Nigeria. Ce retour stratégique est motivé par les politiques favorables aux investisseurs mises en place par l’administration actuelle.

« Nous avions abandonné notre vision d’investir dans la zone franche d’Olokola, mais grâce à vos politiques et à l’environnement propice aux investisseurs, nous sommes de retour« , a déclaré Dangote. Il a rappelé les difficultés rencontrées par le passé, notamment la double démolition de son usine à Itori, avant de louer les efforts du gouverneur Abiodun qui ont permis ce retournement de situation. Le groupe industriel poursuit également l’expansion de ses installations existantes dans l’État avec deux nouvelles lignes de production à Itori et une usine de ciment à Ibese.

Ogun State : futur géant de la production de ciment en Afrique

À terme, la capacité totale des usines de ciment de Dangote dans l’État atteindra 18 millions de tonnes métriques par an, faisant d’Ogun State la région la plus productive d’Afrique dans ce secteur. Le groupe Dangote, leader continental avec une capacité de production de 52 millions de tonnes métriques par an, réalise 70% de sa production au Nigeria. Ces investissements ont permis au pays d’atteindre l’autosuffisance en ciment et en engrais, avec même un surplus destiné à l’exportation qui génère des devises étrangères indispensables.

Une réconciliation historique et prometteuse

L’ambition de Dangote va au-delà du ciment. Le groupe vise à rendre le Nigeria autosuffisant dans tous les secteurs de consommation. Sa raffinerie de 650 000 barils par jour à Ibeju-Lekki satisfait déjà la demande intérieure en carburant, en kérosène et en gaz de pétrole liquéfié. L’industriel souligne l’importance de la complémentarité entre les entreprises privées et les efforts gouvernementaux pour transformer l’économie nationale, tout en s’engageant à poursuivre ses responsabilités sociales envers les communautés d’accueil.