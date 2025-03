Maghreb: expropriation en série pour un vaste projet de TGV

(photo unsplash)

Les projets d’infrastructure se multiplient au Maghreb, traduisant une volonté de modernisation et de développement. Parmi eux, la construction d’une ligne à grande vitesse au Maroc implique d’importantes mesures foncières. Les autorités ont récemment officialisé une série d’expropriations nécessaires à l’avancement de ce chantier ferroviaire reliant Marrakech à Kénitra.

Le ministère du Transport et de la Logistique a publié la décision n°397.25 dans le Bulletin officiel, actant l’expropriation de plusieurs parcelles dans la province d’Essaouira. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’extension de la Ligne à grande vitesse (LGV), visant à relier plusieurs grandes villes marocaines à un réseau ferroviaire plus performant. Ce projet stratégique a déjà conduit à la récupération d’environ 400 parcelles dans diverses régions du pays, notamment Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Marrakech-Safi.

Les récentes décisions s’ajoutent à un ensemble plus vaste d’expropriations prévues pour le développement des infrastructures. Outre les terrains destinés à la LGV, le décret n°2.24.959, contresigné par le ministère de l’Agriculture, autorise l’acquisition d’environ 200 parcelles foncières dans la province d’Essaouira. Ces terrains seront aménagés pour la mise en place de canaux souterrains destinés à l’irrigation goutte-à-goutte dans les environs du barrage Moulay Abderrahmane.

L’ampleur de ces mesures foncières souligne l’importance accordée par les autorités marocaines aux infrastructures de transport et d’irrigation, deux secteurs clés pour le développement économique du pays. Le projet de la LGV, en particulier, s’inscrit dans une dynamique de modernisation du réseau ferroviaire, avec pour objectif de faciliter la mobilité entre les grandes agglomérations et de renforcer l’attractivité du territoire. Cependant, ces expropriations, bien que déclarées d’utilité publique, soulèvent des questions quant à leur impact sur les propriétaires fonciers concernés et les modalités de compensation mises en place.