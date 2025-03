Décès de l’Imam central de Porto-Novo : Vlavonu rend hommage à l’homme

Photo : Assemblée Nationale / Benoit Koffi

La communauté musulmane du Bénin est en deuil suite au décès de l’Imam central de Porto-Novo, El Hadj Amzat Houzeifa. Figure emblématique de l’islam au Bénin, il s’est éteint tôt ce matin en plein mois béni du Ramadan, laissant un grand vide dans la communauté des fidèles.

Ancien président de l’Union Islamique du Bénin (UIB), l’Imam Amzat Houzeifa s’est distingué par son engagement constant dans la promotion des valeurs islamiques et du dialogue interreligieux. Tout au long de sa vie, il a œuvré pour la paix, la tolérance et la cohésion sociale, marquant plusieurs générations par sa sagesse et son dévouement.

Son départ a suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique et religieuse. Sur sa page Facebook, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, lui a rendu un vibrant hommage : « Je viens d’apprendre avec une immense tristesse le rappel à Dieu de l’Imam central de Porto-Novo, El Hadj Amzat Houzeifa, survenu en ce mois béni du Ramadan. Tout au long de sa vie, il a incarné les valeurs de paix, de tolérance et de fraternité, guidant la communauté musulmane de Porto-Novo avec sagesse et dévouement. Son engagement inlassable pour le vivre-ensemble et la cohésion sociale restera à jamais gravé dans nos mémoires. »

Le président de l’Assemblée nationale a également souligné la dimension spirituelle de ce décès, survenu pendant le mois de Ramadan, moment de grande piété et de réflexion pour les musulmans. Il a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt, à l’ensemble des fidèles et à toute la communauté musulmane du Bénin.

L’Imam Amzat Houzeifa laisse un héritage spirituel et social qui continuera d’inspirer ceux qui l’ont côtoyé et suivi. Son rôle de guide restera gravé dans la mémoire collective, et son engagement en faveur de la paix et de la tolérance servira d’exemple pour les générations futures. Qu’Allah, dans son infinie bonté, l’accueille parmi ses élus au Paradis.