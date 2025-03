Décès de touristes en Egypte : ce qui s’est passé

Photo DR

Les excursions touristiques, souvent synonymes de découvertes et d’émerveillement, peuvent parfois tourner au drame. En Égypte, un sous-marin touristique a fait naufrage au large d’Hurghada, une station balnéaire prisée de la mer Rouge, entraînant la mort de six personnes et blessant 19 autres.

L’accident s’est produit jeudi, lorsque l’engin, appartenant à la société Sindbad Submarines selon les médias locaux, a sombré pour des raisons encore inconnues. Les secours ont rapidement été mobilisés, permettant de transporter les blessés vers les hôpitaux de la région. Les autorités ont immédiatement lancé une enquête pour élucider les circonstances de ce drame.

Hurghada, située à environ 460 kilomètres au sud-est du Caire, est l’une des principales destinations touristiques du pays. La mer Rouge, réputée pour ses récifs coralliens et ses îles paradisiaques, attire chaque année de nombreux visiteurs. Le tourisme est un secteur clé en Égypte, représentant plus de 10 % du PIB et employant deux millions de personnes.

Dans cette zone très fréquentée par les amateurs de plongée et d’excursions maritimes, les accidents restent rares mais soulèvent des interrogations sur les normes de sécurité. Le site internet de Sindbad Submarines met en avant son sous-marin comme étant le seul véritable submersible de plaisance de la région, ce qui interpelle sur les conditions dans lesquelles l’incident s’est produit.