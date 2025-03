Déficit mondial inattendu pour un produit clé

Le sucre est aujourd’hui un produit incontournable dans les cuisines du monde entier, utilisé non seulement dans la fabrication de nombreux aliments et boissons, mais aussi dans l’industrie. Cette denrée connaît une demande en constante évolution, mais les prévisions pour la saison 2024/2025 révèlent des perspectives inquiétantes. En effet, un déficit mondial de 4,9 millions de tonnes de sucre est attendu, une situation qui pourrait avoir des répercussions sur les marchés internationaux.

Selon les récentes prévisions de l’Organisation internationale du sucre (ISO), la consommation mondiale de sucre atteindra un record de 180,4 millions de tonnes pour la saison 2024/2025, tandis que la production est estimée à 175,5 millions de tonnes. Ce déséquilibre, qui pourrait marquer le plus important déficit des neuf dernières années, s’explique principalement par une contre-performance en Inde, deuxième producteur mondial après le Brésil. La production sucrière indienne devrait chuter à 26,4 millions de tonnes, soit une baisse de 5,8 millions de tonnes par rapport à la saison précédente. Ce recul est attribué à une diminution des rendements de la canne à sucre, phénomène qui affecte particulièrement la production de sucre dans cette région.

Publicité

En plus de cette baisse en Inde, d’autres facteurs contributifs incluent des conditions climatiques moins favorables et des défis logistiques, qui compliquent la collecte et la transformation de la canne à sucre. La situation en Inde est d’autant plus préoccupante, car elle intervient à un moment où la demande de sucre reste élevée à l’échelle mondiale. Les pays consommateurs, notamment dans la région Asie-Pacifique et les marchés émergents, pourraient être confrontés à une pénurie de sucre, ce qui risquerait d’augmenter les prix de manière significative.

Le déficit annoncé met également en lumière les vulnérabilités du secteur sucrier face aux fluctuations climatiques et à l’instabilité des rendements agricoles. Si la production mondiale ne parvient pas à suivre le rythme de la demande croissante, la filière sucrière devra peut-être envisager des ajustements dans les stratégies de production et de distribution. Les experts s’attendent à ce que les prix mondiaux du sucre subissent une pression à la hausse, ce qui pourrait influencer à la fois les consommateurs et les industries alimentaires.

Ce déficit de sucre, bien qu’il soit lié à des facteurs spécifiques à la production, pourrait également avoir des répercussions sur les dynamiques du commerce international du sucre, avec des implications pour les prix, la sécurité alimentaire et la politique agricole dans les régions touchées. Une attention particulière devra être portée aux mesures de soutien et d’ajustement mises en place par les principaux producteurs pour contrer cette tendance.