EI : Trump confirme la mort d’un responsable en Irak

La lutte contre le terrorisme est une entreprise internationale. De nombreux pays s’unissent pour contrer cette menace qui engendre d’innombrables souffrances à travers le monde. Cette coopération est essentielle dans un contexte où les organisations terroristes, telles que Daesh, continuent de poser des défis complexes. Récemment, les autorités irakiennes et américaines ont annoncé la mort d’un cadre de Daesh, marquant une étape importante dans l’affrontement de cette organisation extrémiste.

Le 14 mars 2025, le Premier ministre irakien, Mohamed Chia al-Soudani, a confirmé la mort de l’un des principaux responsables de Daesh, Abdallah Makki Muslih al-Roufayi. Ce jihadiste, connu sous le nom d’Abou Khadijah, occupait une position de premier plan dans l’organisation terroriste, notamment en tant que « l’adjoint du Calife » et gouverneur des provinces syriennes et irakiennes sous son autorité. Il était également chargé des opérations extérieures du groupe, une fonction de grande importance dans la stratégie de Daesh. Ce dernier avait été désigné par les États-Unis comme une cible prioritaire, visé par des sanctions depuis l’été 2023.

L’opération qui a conduit à la neutralisation de ce terroriste a été le fruit d’une action conjointe entre les forces de sécurité irakiennes et la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Selon les informations fournies par le Commandement central américain (Centcom), la frappe aérienne de précision qui a visé le groupe d’Abou Khadijah a eu lieu dans la province d’al-Anbar, à l’ouest de l’Irak. Après l’attaque, les équipes de terrain irakiennes et américaines ont retrouvé les corps des deux terroristes, portant des gilets-suicide non explosés. L’identification d’Abou Khadijah a été confirmée par un test ADN.

Donald Trump, président des États-Unis, a exprimé sa satisfaction à l’issue de cette opération, soulignant qu’elle marquait la fin d’une « vie misérable » pour ce leader terroriste. Cette annonce, saluée par l’Irak, démontre l’efficacité de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme, qui reste un défi majeur pour la sécurité mondiale.