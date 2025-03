Elon Musk va-t-il réussir là où la NASA a échoué ?

Photo Number 10 (CC BY-NC-ND 2.0).

SpaceX a bâti en une décennie ce que beaucoup considéraient impossible. Fondée en 2002, l’entreprise d’Elon Musk a transformé l’accès à l’espace avec ses lanceurs Falcon 1 puis Falcon 9, et révolutionné le secteur grâce à ses fusées réutilisables qui ont drastiquement réduit les coûts. En 2020, son vaisseau Crew Dragon est devenu le premier appareil privé à transporter des astronautes vers l’ISS, mettant fin à la dépendance américaine aux Soyouz russes. Aujourd’hui, SpaceX domine le marché des lancements commerciaux tout en développant le programme Starship pour la Lune et Mars, et déploie sa constellation Starlink pour l’internet mondial par satellite.

Une mission de sauvetage sous tension

Deux astronautes américains, Butch Wilmore et Suni Williams, sont involontairement confinés dans la Station spatiale internationale depuis neuf mois. Leur mission initiale de huit jours s’est transformée en séjour prolongé suite à des anomalies détectées sur leur capsule expérimentale. Face à cette situation critique, une opération de récupération a finalement été lancée.

La fusée transportant l’équipage de secours a quitté la Terre ce samedi 15 mars à minuit, après un premier report dû à une défaillance technique au sol. Cette mission Crew 10, utilisant un vaisseau SpaceX, représente l’unique option viable pour ramener les deux vétérans sur Terre.

Le retour des astronautes est désormais prévu pour mercredi prochain, avec un amerrissage programmé au large de la Floride. L’opération surviendra peu après l’arrivée des nouveaux occupants à bord du laboratoire orbital.

Le défi spatial au cœur d’une rivalité public-privé

Cette crise expose la transformation profonde du paysage spatial américain. Intronisé en janvier dans le cercle rapproché de Donald Trump, le milliardaire technologique joue désormais sur deux tableaux – entrepreneur spatial et influenceur politique. Sa nomination comme conseiller spécial à l’innovation gouvernementale lui confère un poids considérable dans l’orientation des programmes fédéraux, y compris ceux de la NASA.

L’entrepreneur californien n’a pas hésité à critiquer ouvertement la lenteur de l’opération de sauvetage, affirmant que ses équipes auraient résolu la situation « bien plus tôt ». Cette posture provocatrice s’inscrit dans sa stratégie globale de positionnement comme alternative plus efficiente aux structures traditionnelles. Depuis des années, Musk cultive cette image de solutionneur pragmatique face aux bureaucraties qu’il juge sclérosées, une rhétorique qui trouve un écho favorable dans l’administration actuelle.

L’incident soulève des questions fondamentales sur l’avenir de l’exploration spatiale américaine. L’agence fédérale, autrefois seule maîtresse des missions habitées, doit désormais composer avec un partenaire devenu concurrent. Cette mission de sauvetage, bien qu’essentielle pour les astronautes concernés, symbolise un tournant possible dans l’équilibre des pouvoirs entre institutions publiques et acteurs privés du secteur spatial.