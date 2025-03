Énergie en Afrique : ce pays étudie l’option du nucléaire

Image de Pete Linforth from Pixabay

Face à une demande énergétique en forte croissance, la Côte d’Ivoire explore une nouvelle voie pour assurer son approvisionnement à long terme : l’électronucléaire. Alors que le pays s’est déjà engagé dans le développement des énergies renouvelables, il envisage désormais l’adoption des petits réacteurs modulaires (SMR) pour diversifier son mix énergétique et renforcer son indépendance.

Cette stratégie repose sur un constat clair : les énergies conventionnelles, bien qu’essentielles, ne suffiront pas à répondre aux défis futurs. L’urbanisation rapide, l’industrialisation croissante et l’exportation d’électricité vers plusieurs pays voisins nécessitent une production plus stable et prévisible. Les SMR, grâce à leur flexibilité et leur coût réduit par rapport aux centrales nucléaires traditionnelles, apparaissent comme une alternative crédible et adaptée aux besoins spécifiques de la Côte d’Ivoire.

En intégrant le nucléaire à son paysage énergétique, la Côte d’Ivoire vise non seulement à garantir son autosuffisance, mais aussi à consolider son rôle de hub énergétique en Afrique de l’Ouest. Toutefois, cette ambition implique des défis majeurs, notamment en matière de réglementation, de formation des compétences locales et de choix des partenaires technologiques.

Si ce projet se concrétise, la Côte d’Ivoire pourrait ouvrir la voie à d’autres pays africains en quête d’une solution énergétique fiable et durable. Ce virage vers l’électronucléaire pourrait ainsi marquer un tournant décisif dans la transition énergétique du continent, offrant une alternative efficace pour répondre aux besoins croissants tout en limitant l’impact environnemental.