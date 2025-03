France – Russie: les intentions de Poutine évoquées par son ambassadeur

Photo : ALEXEY NIKOLSKY/AFP

Depuis le début du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine en février 2022, les relations diplomatiques entre Paris et Moscou se sont considérablement dégradées. La position française s’est progressivement affirmée en faveur de Kyiv, avec des livraisons d’armements et un soutien politique clair. Ces derniers mois, le ton du gouvernement français s’est durci, notamment après les accusations d’ingérence russe dans la vie politique française et les débats sur l’envoi potentiel d’instructeurs militaires occidentaux en Ukraine, suggestion évoquée par Emmanuel Macron qui avait provoqué de vives tensions.

Moscou maintient sa ligne de communication avec Paris

Face aux tensions diplomatiques grandissantes, l’ambassadeur russe à Paris, Alexeï Mechkov, a tenu à clarifier la position du Kremlin concernant les échanges avec la France. Interrogé par BFMTV, le diplomate a affirmé que Vladimir Poutine reste disposé à dialoguer avec son homologue français.

« La Russie n’a pas interrompu les contacts avec la partie française« , a précisé Mechkov. Le représentant russe a ajouté, sans ambiguïté : « Si le président Macron décide d’appeler son homologue russe, le président Poutine répondra à cet appel. »

Les accusations d’ingérence qualifiées de « ridicules »

L’ambassadeur a également abordé les controverses récentes concernant l’influence russe. Alors que Paris a dénoncé à plusieurs reprises des opérations d’ingérence et de désinformation attribuées à Moscou, Alexeï Mechkov a fermement rejeté ces allégations.

Selon le diplomate, la Russie « n’a jamais menacé » la France. Il a qualifié « d’absolument ridicules » toutes les accusations d’ingérence dans les affaires intérieures françaises, maintenant ainsi la ligne officielle du Kremlin qui a toujours démenti toute implication dans des campagnes visant à déstabiliser la vie politique d’autres pays.

Cette déclaration intervient dans un moment où les canaux diplomatiques traditionnels entre les deux puissances fonctionnent au ralenti, malgré l’importance historique des relations franco-russes.