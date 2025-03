Huawei : chute significative des bénéfices en 2024

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82

Longtemps considéré comme un pilier de l’industrie technologique chinoise, Huawei a dû faire face ces dernières années à une série d’obstacles majeurs. Entre les sanctions américaines instaurées en 2019, la perte d’accès à des technologies et composants essentiels, et une concurrence accrue sur le marché intérieur, l’entreprise a dû revoir ses stratégies pour maintenir son activité. Malgré des efforts d’innovation, notamment avec le lancement d’un smartphone doté d’un système d’exploitation entièrement local, le groupe continue d’évoluer dans un environnement économique et géopolitique incertain.

Le dernier rapport financier publié lundi par Huawei fait état d’une baisse significative de ses bénéfices pour l’année 2024. L’entreprise a enregistré un bénéfice net de 62,6 milliards de yuans (8 milliards d’euros), en recul de 28 % par rapport à 2023, où elle avait affiché un bénéfice de 87 milliards de yuans (11 milliards d’euros). Ce repli intervient alors que la demande intérieure montre des signes de ralentissement, tandis que l’incertitude persiste à l’international.

Publicité

En revanche, le chiffre d’affaires de Huawei a progressé de 22 % sur un an, atteignant 862,1 milliards de yuans (110 milliards d’euros). Cette hausse, qui marque une tendance positive depuis la fin de la pandémie, place l’entreprise à un niveau proche de son record de 2020, où elle avait généré 890 milliards de yuans. Selon Sabrina Meng, présidente par intérim du groupe, ces résultats sont conformes aux prévisions et témoignent des efforts déployés par les employés pour surmonter les nombreux défis extérieurs.

Les difficultés de Huawei ne sont pas nouvelles. L’entreprise a subi de plein fouet les sanctions américaines qui ont limité son accès aux technologies occidentales, affectant notamment sa production de smartphones. Cette contrainte a conduit la société à se réorienter vers des solutions internes, aboutissant au développement d’un smartphone entièrement conçu sans composants étrangers. Si cette avancée constitue une victoire sur le plan technologique, elle ne compense pas encore totalement les pertes subies sur le marché mondial.

Dans ce contexte complexe, Huawei reste engagé dans ses objectifs de qualité et d’innovation pour maintenir sa compétitivité. Toutefois, la persistance des restrictions et la volatilité économique pourraient continuer à peser sur ses performances financières dans les années à venir.