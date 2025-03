Immigration : les premiers revers de la politique de Trump

Le 25 mars, l’État de Floride a examiné un projet de loi controversé qui pourrait profondément modifier le marché du travail local. Ce texte propose d’autoriser les adolescents à travailler dans des conditions jusqu’alors interdites, notamment en permettant aux jeunes de 14 ans de travailler de nuit, même les jours d’école.

La législation proposée prévoit des changements significatifs dans la réglementation du travail des mineurs, en supprimant plusieurs restrictions existantes. Les adolescents de 16 et 17 ans ne seraient plus obligés de respecter les pauses repas, et les horaires de travail nocturnes seraient considérablement élargis.

Un enjeu économique majeur

Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large visant à remplacer la main-d’œuvre étrangère. La Floride, confrontée à une pénurie critique de travailleurs, avec seulement 53 travailleurs disponibles pour 100 postes ouverts, cherche des solutions radicales. Le gouverneur Ron DeSantis soutient pleinement cette approche, estimant que les adolescents peuvent parfaitement occuper ces emplois délaissés par les travailleurs immigrés.

Des inquiétudes légitimes pour les plus jeunes

Les associations de défense des droits de l’enfance expriment de vives préoccupations face à ces potentiels changements. Elles soulignent les risques pour l’éducation et le bien-être des jeunes, alors même que les violations des lois sur le travail des enfants ont presque triplé ces dernières années en Floride.

Le contexte historique montre que ce n’est pas la première tentative. En 2024, une loi avait déjà été adoptée pour élargir les possibilités de travail des adolescents scolarisés à domicile. Le nouveau texte pousse encore plus loin cette logique, en supprimant quasiment toutes les restrictions existantes pour les mineurs.

Une loi qui pourrait d’ailleurs pousser certains États américains à opter pour la même chose, alors que l’administration Trump fait tout pour réduire le nombre d’immigrés illégaux sur le territoire, marquant ainsi un éventuel recul du droit des plus jeunes.