Maghreb : 11000 PME bientôt financés

L’Algérie mise sur l’entrepreneuriat comme moteur de croissance économique et de création d’emplois. Pour concrétiser cette ambition, l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE) s’apprête à déployer une initiative de grande envergure visant à financer jusqu’à 11 000 micro-entreprises par an dès 2025. Ce programme s’inscrit dans une stratégie plus large visant à stimuler l’innovation, encourager l’initiative privée et diversifier l’économie nationale.

Ce dispositif de financement repose sur un modèle de co-investissement. L’ANADE prendra en charge 25 % du coût total de chaque projet, tandis que le porteur de projet devra apporter une contribution de 5 %. Cette approche vise à favoriser l’émergence d’entrepreneurs engagés et à renforcer la viabilité des entreprises en phase de démarrage.

Au-delà du simple appui financier, l’ANADE mettra également en place un accompagnement technique pour guider les jeunes entrepreneurs à travers les différentes étapes de création et de gestion d’une entreprise. Ce soutien inclut la formation, le mentorat et l’accès à des réseaux de partenaires stratégiques, essentiels pour assurer la pérennité des projets.

Cette initiative reflète la volonté du gouvernement algérien de faire de l’entrepreneuriat un levier clé du développement économique. En facilitant l’accès aux financements et en renforçant l’encadrement des porteurs de projets, l’Algérie ambitionne de créer un écosystème entrepreneurial dynamique, capable de générer des emplois durables et de stimuler l’innovation. Avec ce programme, le pays espère voir émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs, prêts à relever les défis de l’économie de demain.